Viedäänkö koulut maaseudulta?

Savonlinnan sivistyslautakunta on sitä mieltä, että tehköön valtuusto strategisen linjauksen, millaiselta näyttää kouluverkko. Tiivistetysti: onko Savonlinnassa mahdollisuus asua ja elää sekä käydä koulua myös maaseudulla vai eikö ole.

Savonlinnan virkamieskunta haluaa lopettaa neljä koulua, joista kolme sijaitsee kylillä. Lisäksi Savonrannalta esitetään vietäväksi pois yläkoulu.

Savonlinnan varhaiskasvatus- ja kouluverkkotyöryhmä samoin kuin sivistyslautakunta pitäisivät nykyiset koulut. Luottamushenkilöiden kannat hajaantuvat, joten ennakoitavissa on kovaa vääntöä niin kaupunginhallituksessa kuin kesäkuun valtuustossa.

Virkamiesten – ennen muuta vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppisen – ja lautakunnan enemmistön välinen näkemysero on suuri. Ne edustavat ääripäitä.

Kauppinen esitti tällä viikolla sivistyslautakunnalle, että koulujen kohtalo ratkottaisiin ensi syksynä. Kiperällä äänestystuloksella 5-4 lautakunta vie asian hallitukselle juuri samalla tavalla kuin kouluverkkotyöryhmä esitti – sekin äänestyksen jälkeen.

Kuntalainen on varmasti tilanteesta ymmällään. Ainakin kylillä mietitään, mihin suuntaan tuuli kääntyy ja kuinka lopulta käy oman kylän koululle vaikka Kerimäen Louhella.

Politiikka on siitä vaikea laji, että lopputulosta ei paranen lähteä ennakoimaan. Ennen kesäkuun valtuustoa voi kulisseissa tapahtua paljon.

Se on selvä, kuten sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen äskettäin totesi Puruvesi-lehden haastattelussa, että maaseudulle ja maaseudun elämäntavalle pitäisi antaa mahdollisuus. Koulut ovat nykyisellä maaseudulla niitä viimeisiä palveluta, joita yhteiskunta tarjoaa. Jos nekin viedään pois, maaseudusta tulee hyvin nopeasti hiljainen.