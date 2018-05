Nostattava uutinen luolasta

Luola Events on tämän kuluvan viikon nostattavin myönteinen uutinen, joka herättää eloon vuosikausia tyhjillään lojuneen entisen Taidekeskus Retretin luolaston.

Luola Eventsin taustalla ovat aktiiviset toimijat eli Matkailukeskus Harjun Portti sekä Keiku. Yhteistyön taustalla vaikuttaa vahvasti kaksi toimen miestä eli Harjun Portin Markus Kaskinen ja Keikun Jussi Silvennoinen, joka tunnetaan myös Puruveden toimittajana.

Luolaston uusi tuleminen alkaa kesäkuun puolivälissä konsertilla. Suunnitteilla on ympärivuotista toimintaa, ja sille täytyy toivottaa mojovasti onnea.

Puuhamiesten tavoitteena on kasvattaa toiminnan laajuutta ja ottaa luolassa aikaa myöten lisäneliöitä käyttöön.

Punkaharjun Tuunaansaaren alue on kokenut jonkin verran iskuja, kun Punkaharjun Lomakeskus meni viime vuonna konkurssiin. Nyt on silläkin saralla luvassa valoa, kun ainakin vesipuisto Kesämaa avaa ovensa. Se yhdessä Luola Eventsin kanssa heijastaa piristystä paitsi Punkaharjulle, myös laajemmin koko seudulle.

Juuri tällaisia tuoreita ideoita tarvitaan, jotta matkailussa ja kaikessa elinkeinotoiminnassa päästään eteenpäin: rohkeita ja pähkähullultakin kuulostavia ideoita, sillä vain ne vievät eteenpäin ja uutta kohti.

Uudet ideat vaativat veturinsa, ja toivottavasti kaksikko Kaskinen ja Silvennoinen puhaltavat toimeliaisuudellaan koko seutukuntaa eteenpäin.