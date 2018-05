Itä Judo Open tekee Kerimäellä historiaa – ensimmäiset Judonokon järjestämät kansalliset judokisat tuovat liikuntahalliin satakunta kilpailijaa

Musta vyö. Maajoukkue. Olympiaedustus.

Siinä 12-vuotiaan kerimäkeläisen Lucas Honkasen pitkän linjan tavoitteet judossa.

Unelmaa ja utopiaako? Ei välttämättä. Kerimäen Judonokon kautta ponnistaneista judokoista Sanna Laitinen saavutti aikanaan tuon triplan melkein, vain olympiaedustus tyssäsi ja sekin pitkälti loukkaantumiseen. Marianne Kosonen on nyt tavoittelemassa paikkaa Tokion olympialaisiin vuonna 2020.

Mutta seuraavaksi Lucas Honkanen yrittää pärjätä mahdollisimman hyvin runsaa viikon kuluttua kotikisoissa, Kerimäellä järjestettävässä kansallisessa Itä Judo Openissa.

Neljä vuotta judoa harrastanut Lucas tykkää kamppailulajista.

– Yksilölajissa ei voi syyttää muita, jos tekee virheen. Tykkään kyllä muustakin urheilusta.

Itä Judo Open tekee kerimäkeläistä judohistoriaa. Se on ensimmäinen yli kaksikymmenvuotiaan Kerimäen Judonokon järjestämä avoin kansallinen judokisa.

Kerimäen liikuntahallissa on pidetty aiemmin yhdet kansalliset kisat, silloin Savonlinnan Shikatan järjestäminä. Itä Judo Openiin odotetaan noin sataa kilpailijaa.

– Kyllä vähän jännittää, myöntää Judonokon puheenjohtaja ja tapahtuman puuhamies Michael ”Miha” Geppert.

Judonokolla on toki kokemusta usealta vuodelta alueleirien järjestämisestä, mutta kisat ovat aina vähän eri juttu. Kansallinen kilpailu on pienelle ”kyläseuralle” iso ponnistus, mutta samalla myös näytön ja imagon noston paikka.

– Meidän porukat on kyllä hyviä organisoimaan ja järjestämään, mutta leireihin verrattuna kisoissa on huomioitava muun muassa tietotekniikka, ottelukaaviot, punnitukset sun muut.

Tietotekninen puoli koneineen ja ohjelmistoineen on saatu sponsorin ansiosta ulkoistettua osaavalle taholle.

Kokenutta järjestelyapua saadaan myös Kiteen Kipponilta.

Kisapäivä on lauantai 19. toukokuuta. Kilpailun jälkeen judoviikonloppu jatkuu vielä tehostamisleirinä lauantai-iltana ja sunnuntai-aamupäivällä.

