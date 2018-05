Luolastossa alkoi uusi aika

Kuuden vuoden pimeys ja hiljaisuus on päättynyt entisessä Retretin luolastossa. Taiteen tyyssijana tunnetuksi tullut luolasto Punkaharjun Tuunaansaaressa herää uuteen eloon konserttien ja tapahtumien keskuksena.

Luolasto on ollut viimeksi avoinna vuonna 2012, jolloin se oli konkurssiin menneen taidekeskus Retretin taidenäyttelykäytössä.

Kallioluolan ensimmäinen tapahtuma koetaan kesäkuussa Käkipäivien yhteydessä 16.6. jolloin maan alaisella areenalla esiintyy Suomen kevyen musiikin kovimpaan kärkikaartiin kuuluva Egotrippi.

Luolaston uusista kuvioista tiedottivat maanantaina tapahtumatuotannon käynnistäjät, KeiKu ry ja matkailukeskus Harjun Portti, joiden yhteinen projekti Luola Events aikoo tehdä Tuunaansaaren kallioperään louhitusta luolasta ympärivuotisen tapahtumakeskuksen.

Luola Events -osapuolet ovat tehneet luolastosta toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ja tapahtumia on kuluvana vuonna suunnitteilla jo joulukuulle saakka.

Egotrippi-konsertin jälkeen varmistuneita tapahtumia ovat heinäkuun 14. päivänä koettava Punkaharju By Night ja elokuun kesäkauden päätöstapahtuma.

Tapahtumat keskittyvät aluksi kalliosaliin, mutta tavoitteena on ottaa luolasto kokonaisuudessaan ympärivuotiseen tapahtumakäyttöön.

Luolasto on kooltaan noin 5 300 neliötä ja sen omistaa Linholmen Oy. Kalliosaliin ja sen ympäristöön on haettu 1 000 asiakaspaikkaa.