Lustossa avautuivat Paavo Halosen ja ITE-taiteilijoiden näyttelyt

Suomen Metsämuseo Luston näyttelykausi käynnistyi toden teolla viime viikon lopulla, kun yleisölle avattiin Paavo Halosen kokoelmanäyttely sekä etelä-savolaisten ITE-taiteilijoiden osaamista esittelevä ITE Puusta-näyttely.

Enonkoskelaislähtöisen Paavo Halosen töitä on koostettu Lustoon pidemmältä aikaväliltä.

Helsingissä asuva Halonen on työskentelee kuvataiteilijana ja suunnittelijana.

Taiteteosten lisäksi hän on muun muassa tehnyt suunnittelutöitä Marimekolle.

Halosen veistoksista ja esinekoosteista huokuu erityisesti se innoitus, jota luonto ja kotipaikkakunnalla vietetty aika ovat synnyttäneet.

– Ymmärsin hiljaisen luonnon arvon todella vasta kaupungista käsin.

Taidenäyttelykuraattori Liisa Heikkilä-Palon koostaman näyttelyn teoksia yhdistää vahvasti yksi teema: sulka.

– Vietän kesäisin paljon aikaa Kolvosen-järven äärellä isäni kotipaikalla Enonkoskella. Teoksissa käytetyt valkoiset laulujoutsenten sulat ovat siellä tehdyiltä souturetkiltä kerättyjä.

