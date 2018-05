Teiden kuntoa noidutaan

Tiet ovat olleet kestopuheenaihe viimeisen puolen vuoden ajan Puruveden seudullakin. Ensin puhutti talvihoito, kun uudella urakoitsijalla meni alkukausi harjoitellessa. Eivätkä vaihtelevat säätkään helpottaneet urakoitsijan tuskaa.

Sitten tuli kevät, lumet sulivat ja armoton totuus paljastui. Esimerkkejä löytyy ihan kulmilta. Punkaharjulta Kesälahdelle vievä tie paljastaa autoilijoille lukuisan määrän ammottavia kuoppia ja routapatteja. Pinnoite on kuoriutunut talven jäljiltä pois, ja autoilijat noituvat tilannetta.

Myös Savonrannan suunnalta tulee viestejä tuhkatiheään joidenkin tieosuuksien luokattomasta kunnosta.

Jotain tarttis varmaan tehdä. Toki tienpitäjät yrittävät sen, mihin rahat ja rahkeet riittävät. Mutta ei se paljon naurata, kun näille selkosille riittää tienpitoon rahaa joka vuosi entistä vähemmän.

Kyse on Suomen kansallisomaisuudesta eli tieverkosta. Se on rakennettu huolella vuosikymmenten aikana, mutta nykyiset rahanjakajat eivät koe tärkeäksi, että tiet pidettäisiin kunnossa. Kyse on myös politiikasta. Valtakunnan päättäjät jakavat rahaa, ja raha ohjautuu kasvukeskuksiin ja päätieverkolle. Hallituspuolueiden kansanedustajat kyllä muistavat mainita, että Etelä-Savoon on saatu isoja tiehankkeita: Savonlinnan maantiesilta oheistöineen ja valtatie viiden parantaminen Juvan ja Mikkelin välillä.

Muuhun rahaa ei juuri riitäkään. Tiet sen kuin rapistuvat ja korjausvelka kasvaa.

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä ärähti hiljattain, että perusväylänpidon rahoitusta tulee kasvattaa. Lisäksi tienpitoon ja sen kehittämiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta. Kelirikko on pahin 20 vuoteen, ja rahat eivät riitä teiden paikkauksiin saati huoltoon.

Toivottavasti maakuntamme kansanedustajat eivät unohda meitä tässä asiassa. Heiltä odotetaan tekoja.