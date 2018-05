Ruokkeella voi taas liikkua turvallisesti – äkäinen ukkometso kuskattiin uuteen paikkaan

Erikoisesti käyttäytyvä ukkometso on pitänyt Kesälahden Ruokkeen asukkaita ja mökkiläisiä komennossaan kaksi vuotta, mutta erityisen kovin ottein viime syksystä saakka.

– Se ajoi ihmiset järjestelmällisesti pois marja- ja sienimetsästä. Ei tehnyt mieli jäädä odottamaan, kun se lähti tulemaan pyrstö pystyssä tiukasti kohti, mökillään aikaa viettävä Jari Rannanmaa toteaa.

Hänen äitinsä Marja-Leena Rannanmaa asuu Ruokkeella vakituisesti. Polkupyörällä liikkuva nainen on saanut tutustua metson touhuihin turhan läheltä.

– Se on muun muassa tullut pyörän päälle, hyökännyt tarakalle ja mekastaessaan vääntänyt takalokasuojan miltei solmuun. Ukkometson voimien määrä on uskomaton, Jari Rannanmaa kuvailee.

Kuluvan kevään mittaan lintu kovensi otteitaan ja vahingoitti yhtä autoakin.

Nyt äkäinen ukkometso on pantu aisoihin ja siirretty Ruokkeelta muualle. Luonnonkauniilla Ruokkeenniemellä on taas turvallista liikkua.

Lue lisää 3.5. Puruvesi-lehdestä!