Tarmokas Pitäjän Teatteri valmistautuu kesään – Hiekkahentuset-näytelmällä juhlistetaan 30-vuotista historiaa

Kerimäen Pitäjän Teatterin harjoituksissa kesä siintää jo mielessä ja uuden esityksen valmistelut ovat vauhdissa. Ensimmäisiä yhteisiä lukuharjoituksia on jo pidetty ja ensi-ilta luvassa heinäkuun 6. päivä Kerimäen Kotiseutumuseolla.

Erityisen lisän tekemiseen tuo tänä vuonna se, että Pitäjän Teatteri juhlistaa 30-vuotista historiaansa.

Linnalan Kansalaisopiston ryhmänä alunperin käynnistynyt toiminta on jatkunut vuosikymmenten läpi käytännössä taukoamatta. Parina vuonna esitykset ovat jääneet välistä, keskimäärin isompia tuotantoja on kuitenkin valmistunut yksi vuodessa.

Pienempiäkin toteutuksia, kuten pikkujoulukauden esityksiä välissä ollut ja kantoipa Pitäjän Teatteri kortensa kekoon myös taannoisessa kansanooppera-projektissa.

Mikäpä olisikaan parempi tapa juhlistaa pitkää taivalta, kuin aktiivisen tekemisen jatkaminen.

– Vanhoja harrastajia toivotaan kesän esityksiin yleisöön. Lupaamme tarjota kahvit, yhdistyksen pitkäaikainen primusmotor, perustajajäseniin kuuluva Maritta ”Mani” Luukkanen tuumaa hymyssä suin.

Pitäjän Teatteri on keskittynyt esityksissään pääasiassa kotimaisten näytelmäkirjailijoiden teoksiin – vanhojen klassikoiden lisäksi myös uudempiin teoksiin.

Komediallisten esitysten lisäksi ryhmä on tarttunut myös vakavahenkisiin ja kantaaottaviinkin aiheisiin.

Juhlavuoden esitys, Anja Tiaisen kirjoittama Hiekkahentuset on luontaista jatkumoa Pitäjän Teatterin aiemmalle linjalle. Siinä mennään laajaa ihmisjoukkoa koskettavan, herkän ja vakavankin aiheen äärelle. Ote on kuitenkin komediallinen.

– Hiekkahentuset käsittelee muistisairautta. Huumorin kautta, mutta kuitenkin aika hienotunteisesti. Tänä päivänä lienee lähes jokaiselta löytyy lähipiiristään muistisairaita ihmisiä, Luukkanen sanoo.

