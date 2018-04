Savonrannalla tähytään Pohjois-Karjalaan – virkamiesesitys yläkoulun lakkauttamisesta tyrmistyttää Katri Ihalaista ja Pasi Monosta

Savonrannalla kauhistellaan kaupungin vs. sivistysjohtajan Tuija Kauppisen esitystä, että Savonrannan yläkoulu tulee lakkauttaa ja oppilaat siirtää Kerimäelle.

Savonrantalainen kolmen lapsen äiti Katri Ihalainen ei hyväksy esitystä ollenkaan. Samaa mieltä on lasten isä Pasi Mononen.

Ihalaisella ja Monosella on kolme lasta eli 6.- ja 4.- luokkalaiset tytöt ja 1.- luokkalainen poika.

– Yksi heistä lähtee ensi syksynä 7.-luokalle, ja käytännössä Kerimäelle on kotoamme päälle 50 kilometriä suuntaansa. Se tarkoittaisi koulumatkoihin merkittävää pidennystä, Ihalainen laskee.

Hänen mukaansa koulun lakatessa tulisi ajankohtaiseksi miettiä uusia vaihtoehtoja.

– Siinä tapauksessa esimerkiksi Heinävesi ja Liperi houkuttelevat kovasti. Sukulaisiamme asuu Pohjois-Karjalan puolella, joten varmaan nojautuisimme myös sinne suuntaan, hän miettii.

Heillä ei ole mitään aikomusta vaihtaa asuinpaikkaa, vaikka koulunkäyntiin tulisi muutoksia.

– Koti ja työpaikat meillä molemmilla ovat Savonrannalla, emme aio jättää Savonrantaa.

Ihalainen työskentelee metsäneuvojana metsänhoitoyhdistyksessä ja Mononen toimii Darekon Oy:ssä laatuvastaavana.

Ihalaisen mukaan sivistystoimen virkamiesesitys Savonlinnan tulevaisuuden koulu- ja varhaiskasvatusverkosta kuulostaa todella huonolta.

– Varsinkin sitten, kun ajattelee savonrantalaista yrityspohjaa, niin koulun loppuminen olisi kuolinniitti monelle toimijalle paikkakunnalla.

Hän muistuttaa, että Savonrannalla on paljon alle kouluikäisiä lapsia, ja heidän vanhempansa kyllä ehtivät äänestää jaloillaan.

– Jos koulu suljetaan, sieltä tapahtuu pakeneminen. Yläkoulun sulkeminen vaikuttaa myös alakouluun, ja nytkin tällä hetkellä ylä- ja alakoulut käyttävät samoja opettajia. Meillä on alakoulussa kaksi opettajaa, joita yläkoulun opettajat voivat sijaistaa, jos toinen alakoulun opettajista on poissa. Jos ei ole näitä sijaistavia opettajia, sitten on alakoulukin ongelmissa, hän tähdentää.

Hän osallistui viime viikon tiistai-iltana Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa pidettyyn info- ja keskustelutilaisuuteen. Aiheena oli viikko sitten keskiviikkona julkistettu esitys tulevaisuuden varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Paikalla suunnitelmista oli Tuija Kauppisen lisäksi kertomassa savonlinnalaisia viranhaltijoita.

Virkamiesesitys lakkauttaisi Savonlinnan Kallislahden ja Kerimäen Louhen koulut sekä Savonrannan yläkoulun syksyllä 2019. Savonlinnan Juvolan koulua esitetään lakkautettavaksi syksyllä 2021 alkaen. Savonlinnan Nätkin koulu loppuisi syksyllä 2023.

