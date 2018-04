Punkaharjun SOS-Lapsikylässä hiipumisen merkkejä

Punkaharjun SOS-Lapsikylän elämä on hiljentynyt aikaisemmasta, sillä asukkaiden määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosien aikana. Kylän kymmenestä asuintalosta käytössä on nyt vain kuusi taloa.

Kylässä asuu tällä hetkellä kymmenen lasta ja työntekijöitä on 23, joista osa työskentelee myös kylän ulkopuolelle sijoitetuissa kodeissa.

Punkaharjulla on lisäksi omissa kodeissaan toimivia sijaisvanhempia, jotka kuuluvat SOS-Lapsikylän toiminnan piiriin.

Kylässä asuntoja on tyhjillään rakennuksissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Ensimmäiset merkit sisäilmaongelmista huomattiin vuonna 2011. Tutkimustulosten perusteella rakennuksia on korjattu tai asukkaita on siirretty toisiin tiloihin. Asukkaita on muuttanut kylästä pois muistakin syistä.

Kylän neljä tyhjää asuintaloa eivät ole remontissa, eikä niiden remontoinnista tai tulevaisuudesta ole päätetty.

Kylää ylläpitävällä säätiöllä on viime aikoina ollut muutakin murhetta. Korkein oikeus linjasi lapsikylävanhempien sijaisten työaikaa tavalla, joka on hankala toteuttaa lastenhoitotyössä.

