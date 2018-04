ESV-Paikallismediat hyvään tulokseen – emohtiön toimitusjohtaja Ilkka Tikka: ”Vuosi oli menestyksellinen”

Länsi-Savo-konsernin tulos koheni viime vuonna. Emoyhtiö Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka sanoo kuitenkin, että yhtiön tavoitteet eivät täysin toteutuneet.

— Yleisen taloudellisen tilanteen paraneminen ei ole heijastunut mainosmarkkinoihin. Digitaalinen mainonta jatkoi kasvuaan, mutta merkittävän osan kasvusta korjaavat kansainväliset toimijat.

Konsernin tuloksen paraneminen piti sisällään onnistumisia muissa yhtiöissä.

— Vuosi oli menestyksellinen yhdeksää paikallislehteä julkaisevassa ESV-Paikallismediat Oy:ssä.

Yhtiö julkaisee muun muassa Puruvesi-lehteä.

— Tehdyt toimet, joissa yhdistyvät yhteiset resurssit aktiiviseen paikalliseen tekemiseen, ovat johtaneet tuloksiin. Paikallislehtiä kannattelee vahva oma tehtävä ja paikallisidentiteetti, päättelee Tikka.

Myös kirjapainoyhtiö St Michel Printin tulos parani. Yhtiön tuotannosta valtaosa menee vientiin, ja se koostuu uskonnollisista kirjoista, lakikirjoista, luetteloista ja tuoteselosteista.

Konsernin liikevaihto laski runsaalla neljällä miljoonalla eurolla ja oli 62,2 miljoonaa.

Liikevoitoksi muodostui 3,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 1,5 miljoonaa) ja tulokseksi 2,0 miljoonaa euroa.

Konsernin palveluksessa oli viime vuonna keskimäärin 604 henkilöä. Edellisvuonna määrä oli 984. Iso vähennys johtui Kaakon Viestinnän varhaisjakelun liiketoiminnan myynnistä.

Länsi-Savo-konserniin kuuluva Kaakon Viestintä Oy julkaisee Etelä-Saimaata, Itä-Savoa, Kouvolan Sanomia, Kymen Sanomia, Länsi-Savoa ja Uutisvuoksea.

Yhtiön tulos parani edellisvuodesta, mutta siihen vaikutti kertaluonteisena tulona varhaisjakeluliiketoiminnan myynti Postille.

Kannattavuuden parantamiseksi tehtiin viime vuonna tehostamistoimia, joista mittavimpina yt-neuvottelut. Niistä kertyi kahden miljoonan euron säästöt, jotka vaikuttivat osaltaan viime vuoden tulokseen.

Digitaalisia tuotteita on kehitetty, mutta saavutetulla kasvulla ei ole aivan pystytty paikkaamaan niitä menetyksiä, joita paperilehden puolella on koettu.

Ilkka Tikka sanoo printtitilaajien olevan edelleen lehdille arvossaan.

— Positiivista printtilehtien levikkien tippumisesta huolimatta on, että kokonaistavoittavuus yhdessä digitaalisten sisältöjen kanssa on hyvällä tasolla.