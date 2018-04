Äärettömän hieno uutinen – saimaannorppa palasi Puruvedelle

Saimaannorppa, tuo Vuoksen vesistöalueen alkuperäinen asukas, on tehnyt paluun Puruvedelle. Tämänvuotisissa norppalaskennoissa paikallistettiin varmuudella yksi poikaspesä eteläiseltä Puruvedeltä.

Uutinen saimaannorpan pesinnästä Puruvedellä on todella hieno. Se kertoo siitä, että norpan kanta on vahvistumaan päin ja norppa hakeutuu uusille reviireille.

Saimaannorppa eli ja voi hyvin ennen sotia 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Puruvedellä. Historiatietojen mukaan vielä ennen sotavuosia Puruvedellä oli yli 50 norpan kanta. Sodan jälkeen Puruvedeltä norppia metsästettiin vahinkoeläiminä ja alueen norppakanta katosi.

Kesti vuosikymmeniä ennen kuin saimaannorppa alkoi tehdä paluuta takaisin Puruvedelle. Ensin siitä tehtiin hajanaisia havaintoja, kunnes sen todettiin tehneen paluun.

Vuosi 2018 merkittiin aikakirjoihin, jolloin norppa asettui takaisin Suomen puhtaimmalle järvialueelle.

On odotettavaa, että poikaspesän löytyminen johtaa toimenpiteisiin. Puruvedelle voi odottaa lähivuosina samanmoista verkkokalastuskieltoa kuin muillekin norppa-alueille Saimaalle.

Koska kielto ei tule voimaan heti, toistaiseksi Puruveden kalastajilta toivotaan ymmärrystä, että verkot jätettäisiin roikkumaan naulaan huhtikuun ja kesäkuun lopun väliseksi ajaksi. Siihen ei voi ketään pakottaa, mutta sentään voi esittää suosituksia.

Myös ely-keskus lähestyy vesialueiden omistajia ja toivoo vapaaehtoisia sopimuksia.

Toivottavasti mahdollisimman moni Puruveden alueen kalamies ja -nainen ymmärtää, että norppa ansaitsee tulla kunnolla suojelluksi. Kalanpyydykset ovat tutkitusti nuorten norppien surmanloukkuja.