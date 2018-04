Tykit myyntiin kesällä

Viime syksynä konkurssiin menneen Hotelli Herttuan sotahistoriallisen näyttelyn kaluston ja esineistön pääosa myydään huutokaupassa Kerimäellä juhannuksen alla 16. kesäkuuta.

Huutokaupan järjestää Suomen Asehistoriallinen seura, jonka kanssa Herttuan konkurssipesä on tehnyt toimeksiantosopimuksen historiallisen sotakaluston myymisestä.

Myyntiin tulee muun muassa kolmattakymmentä tykkiä ja panssarivaunu mallia T-34.

Asehistoriallinen seura on jo myynyt jonkin verran pienempää näyttelyesineistöä omassa keväthuutokaupassaan, mutta raskaampi kalusto on päätetty kaupata paikan päällä Kerimäellä.

Seura järjestää normaalisti kaksi isompaa huutokauppaa vuodessa. Erilliset raskaan kaluston huutokauppatilaisuudet ovat poikkeuksellisia.

– Tällaisia kokoelmia tulee myyntiin hyvin harvoin, vahvistaa Suomen Asehistoriallisen seuran puheenjohtaja Esa Salldén.

Historiallisten aseiden kauppa on vahvasti kansainvälistä toimintaa. Kerimäen kokoelmaankin odotetaan paljon kiinnostusta muualta Euroopasta ja varsinkin Venäjältä.

– Huutokauppa on järkevä pitää Kerimäellä senkin takia, että ollaan kuljetusten kannalta valmiiksi lähellä itärajaa. Arvio on, että moni ase päätyy venäläisille ostajille, sanoo Salldén.

Lue lisää 19.4. Puruvesi-lehdestä.