Jääkiekkoilijan aktiivikesä

Enonkosken koulun kahdeksasluokkalainen Hessu Malmstedt odottaa innolla kesää ja alkavaa lomaa. Kesän ohjelmassa on työpesti 4H-yhdistyksessä, rippikoulu ja vähän muutakin.

Juniori-SaPKon C-junioreiden mestisjoukkueessa menneen kauden pelannut keskushyökkääjä valittiin kauden päätteeksi Kymi-Saimaan alueen parhaaksi jääkiekkojunioriksi. Jo aiemmin keväällä tuli tieto, että hän on ehdolla alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen.

Maajoukkue-ehdokkuus vie nuoren miehen Pohjola-leirille Vierumäelle jo toukokuussa. Leirillä harjoitellaan, pelataan ja testataan. Maajoukkue-ehdokkaaksi on valittu 44 samanikäistä pelaajaa, joista puolet valitaan lopulta joukkueeseen.

Ehdokkaat käyvät kesän aikana läpi pari-kolme leiriä ja valinnat tehdään viimeistään elokuussa.

Enonkoskelaisella ehdokkaalla riittää tahtoa olla mukana maajoukkueessa, joten kesästä on tulossa jännittävä ja mielenkiintoinen. Jos valinta osuu kohdalle, niin elokuusta eteenpäin on luvassa lisää leirejä maajoukkueen kanssa ja pelit käynnistyvät loppusyksystä.

Kävi maajoukkuevalinnan kanssa miten tahansa, niin pelaaminen SaPKossa jatkuu ensi kaudella B-juniorijoukkueessa.

