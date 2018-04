Bändikerhossa soittimet ja musiikkityylit tutuiksi

Kesälahden Sovintola tunnetaan kuvataiteen ja käsityöläisyyden tyyssijana, mutta tämän kevään aikana taloon on pesiytynyt myös musiikki.

Entisen kansakoulun yläkerran päätykammarista kuuluu välillä bongojen jytkettä, kitaran soundeja ja sähköuruilla soitettuja melodiakulkuja

– Otetaan tähän väliin Baby elephant walk, sanoo Jarmo Moilanen.

Tiistaina iltapäivällä paikalla pidetään koulun bändikerhoa. Takana on puolenkymmentä kokoontumiskertaa ja tuttu elefanttirallatus osataan jos sujuvasti.

Kerhon kirjoissa on kahdeksan eri-ikäistä koululaista. Tavallisimmin paikalla on puolenkymmentä soittamisesta innostunutta lasta ja nuorta.

Kerho pidetään muusikko Jarmo Moilasen työhuoneella, jonka soitinvalikoima on laaja. Paikalla on kaikki perinteiset bändisoittimet, monipuolinen lyömäsoitinvalikoima sekä muun muassa marimba, joten kerholaiset pääsevät kokeilemaan monenlaisia soittimia ammattilaisen ohjauksessa.

– Toivottavasti musiikista tulee kerholaisille osa elämää, ohjaaja toivoo. Hänen soittimiinsa ovat saaneet tutustua myös esikoululaiset ja musiikkiopiston soitinvalmennuksen oppilaat.

Jarmo Moilanen kehuu työhuoneensa akustiikkaa. Vanhan kansakoulun rakenteissa soitto soi arvoisellaan tavalla ja valoisa huone on kaiken lisäksi kaunis ja viihtyisä.

