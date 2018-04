Vanhuus on voimavara

Vanhuus ei ole sairaus, vaan valtava voimavara niin ihmiselle itselleen kuin koko yhteiskunnalle.

Näillä sanoilla kannusti Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta kuulijakuntaa Kerimäen Eläkkeensaajien 40-vuotisjuhlassa’

Hän lainasi ajatukseensa professori Vappu Taipaleen kehotusta, jonka mukaan Suomessa tulee murtaa ikääntymiseen liittyvät myytit.

– Eivät vanhat ihmiset mitään paapomista tai onttoa kunnioitusta tarvitse, vaan me tarvitsemme toimintaa, osallisuutta, harrastamista ja toinen toistemme seuraa, Paassilta muistutti juhlaväelle kylätalo Nousulassa Kerimäellä.

Yhdistyksen taivalta saapui juhlimaan kuutisenkymmentä juhlavierasta, ja kukin kävi vuorollaan onnittelemassa puheenjohtaja Pauli Laamasta.

Laamanen pitää yhdistystä vireänä, ja jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 226. Hänen mukaansa yhdistys pyörittää aktiivista kerhotoimintaa.

– Kuntosali on kerran viikossa, boccia-kerho kahdesti ja keilakerho kerran viikossa. Kilpailutoimintaa on ollut Boccian Mikkelin piirin kilpailuissa, joista Kerimäen Eläkkeensaajat on saavuttanut useita mestaruuksia ja muita palkintosijoja lähivuosien aikana sekä naisten sarjassa että yleisessä sarjassa, Laamanen mainitsi.

Lisäksi yhdistys osallistuu vuosittain talkooperiaatteella Sulkavan suursoutujen ruuanjakeluun. Yhdistys myös järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten useat tanssit, kesäteatterimatkan, virkistyspäivän, lohisoppapäivän ja pikkujoulutapahtuman.

