Oikeutettua arvostelua

Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta arvosteli kovin sanoin maan päättäjien toimintaa puhuessaan sunnuntaina Kerimäen Eläkkeensaajien 40-vuotisjuhlassa.

Hän mainitsi, että eläkeläiset ja pienituloiset ovat olleet heikoilla, kun hallitustason päätöksiä yhteiskunnassa tehdään. Toimintaa voisi kuvata eräänlaiseksi eläkeläisten ”kurmuuttamiseksi”.

EKL varoitti jo siinä vaiheessa, kun hallitus julkaisi ohjelmansa, että kohta on kyyti kylmää. Paassillan sanoihin nojaten juuri niin on tainnut käydä: säästöpäätöksillä on ollut valitettavia vaikutuksia ihmisten arkeen.

Se on esimerkiksi melko karua, kun ihminen laskee vähiä rahojaan ja miettii, käytänkö rahat ruokaan vai lääkkeisiin. Molempiin ne eivät riitä.

Puheenjohtaja Paassilta totesi, että eläkeläisten elämänolosuhteiden parantamisessa riittää eläkejärjestölle haasteita. Hän viittasi tutkimuksiin, joiden mukaan iäkkäiden ihmisten kolme suurinta ongelmaa ovat eläkkeiden pienuus, sosiaali- ja terveyspalvelujen heikko saavutettavuus ja riittämättömyys sekä yksinäisyys.

Korjattavaa siis riittää. Mutta kuten Paassilta totesi, eläkeläisten edunajajia kyllä kuullaan, muttei kuunnella. Siinä on iso ero.

Suomessa on monia muitakin köyhyysrajalla eläviä kansanryhmiä kuin osa eläkeläisistä. Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ei pitäisi sallia köyhyyttä, joka rajoittaa täysipainoista elämää.