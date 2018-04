Koiranpäivää vietetään Punkaharjulla – mukaan toivotaan kaikkia asiasta kiinnostuneita sekä hännänheiluttajia hihnanheiluttajineen

Punkaharjun Koirat ry järjestää sunnuntaina 22. huhtikuuta kello 12 alkaen Koiranpäivä-tapahtuman Punkaharjun keskustassa torilla. Mukana tapahtumassa muun muassa koirien pallomeri, rally-toko sekä houkutusten high way. Puffetista saa hodareita, kahvia ja munkkeja.

Valtakunnallista Koiranpäivää juhlitaan vuosittain. Koiranpäivän tarkoituksena on tuoda esille ihmisen parhaan ystävän merkitystä. Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa.

Vuonna 2018 Koiranpäivän teemana on ’Koiraharrastus yhdistää’. Teemalla halutaan muistuttaa yhdessä tekemisen tuomasta hyvinvoinnista niin koiralle kuin ihmisellekin.

Perinteinen yhteinen koirakävely kylällä starttaa kello 13. Mukaan toivotaan kaikkia asiasta kiinnostuneita sekä hännänheiluttajia hihnanheiluttajineen.