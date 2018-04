Karin Cafe uuteen kuosiin – lauantain karaokeillat jatkuvat ja ruokatarjonta laajentuu entisestä

Keskeisellä paikalla Kesälahden kirkonkylällä palveleva Karin Cafe -ravintola on ollut suljettuna huhtikuun alusta, mutta avautuu taas uudistuneena ja uusien yrittäjien voimin.

Ravintolan perustajan ja pitkään toimintaa pyörittäneen Kari Paakkunaisen siirryttyä vapaiden viettoon, remmiin astuivat veljekset Hüsein ja Gazi Mairaci. Uudet yrittäjät ovat ostaneet ravintolan kiinteistön ja remontoineet sen uuteen uskoon.

Hüsein Mairazi on toiminut Karjalan Kievarin ravintoloitsijana viime keväästä lähtien, joten hän tuntee toimintaympäristön jo hyvin. Gazi Mairaci piti aikaisemmin omaa ravintolaa Heinävedellä, mutta sulki sen ja muutti Kesälahdelle pyörittämään Karin Cafe´ta yhdessä veljensä kanssa.

Veljekset kertovat, että päätös uuden ravintolan ostosta oli pitkän harkinnan tulos. Entisen yrittäjän kanssa käytiin asiasta huolelliset neuvottelut ennen päätöksen tekoa.

– Kesälahden keskustassa on tarve tämän tyyppiselle ravintolalle, uudet yrittäjät perustelevat päätöstään.

Uudistunut Karin Cafe jatkaa samalla seurusteluravintola-linjalla kuin aiemmin, mutta talon ruokatarjonta on entistä laajempi sisältäen pizzaa, kebabia ja grilliruokia. Laajemman ruokavalikoiman vuoksi ravintola palvelee myös lounasasiakkaita.

Talossa on A-oikeudet ja tutut karaoke-illat jatkuvat lauantaisin.

– Ravintolan oltua muutaman viikon remontissa, karaokeiltoja on pidetty Karjalan Kievarilla, mutta ne jatkuvat Karin Cafella entiseen tapaan, Hüsein Mairaci kertoo.

Aukioloajat pidetään laajoina. Arkisin ovi avataan aamuyhdeksältä, lauantaisin yhdeltätoista ja sunnuntaina puoliltapäivin. Lauantain karaokeiltoja jatketaan yli puolenyön aamuyölle saakka, mutta arkisin ja sunnuntaisin ravintola sulkeutuu klo 22-23 riippuen asiakkaiden määrästä.

Henkilökunnan määrä tulee vaihtelemaan tilanteen mukaan. Yrittäjäveljesten lisäksi asiakkaita palvelee Karjalan Kievarissakin pitkään työskennellyt Ugur Altinbos sekä tilapäistä työvoimaa tarvittaessa.

Ravintolassa on 42 asiakaspaikkaa ja 20-paikkainen terassi, joka remontoidaan kesäksi.

Ravintolasalin remontoinnissa on uusittu ilmastointi sekä kaikki pinnat katosta lattiaan. Uutta ovat myös kalusteet, joiden myötä ravintolan ilme on kohentunut merkittävästi. Remontissa keittiökin on uudistettu ja sen varustetasoa on nostettu esimerkiksi pizzauunilla.

Perinteikäs paikka on uudistunut kauttaaltaan, mutta uudet yrittäjät halusivat säilyttää ravintolan hyväksi havaitun Karin Cafe -nimen entisellään. Uudistuneeseen ravintolaan voi tutustua vaikka avajaiskahvien merkeissä, jotka tarjotaan ensi viikon perjantaina aamupäivällä.