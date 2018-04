Kohti mökkielämän edelläkävijyyttä – Laiturilla -hanke edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa

Vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn merkitys on Etelä-Savossa suuri – siitä viestii jo se, että esimerkiksi mökkejä löytyy maakunnasta noin 49 000 ja vapaa-ajan asumisesta koostuu lähes puolet maakunnan matkailutuloista.

Vapaa-ajan asumisen potentiaalia halutaan hyödyntää jatkossa entistä enemmän ja kehitystyötä on ryhdytty tekemään uuden Laiturilla-hankkeen kautta.

Virallisemmin hanke kulkee nimellä Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017-2019.

Hanketta hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja sen paikallisena osatoteuttajana on Savonlinnan Hankekehitys Oy.

– Tärkein tavoite on edistää kehitystä vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta sekä lisätä paikallisten yritysten liikevaihtoa ja työllisyyttä. Hankkeen kautta pyritään luomaan pysyvä toimintamalli ja palvelukonsepti vapaa-ajanasukkaille, kertoo hankkeen parissa Savonlinnassa työskentelevä matkailukoordinaattori Anni Virsunen.

Laiturilla-hanke käynnistyi Mikkelin puolella jo viime vuoden nimissä, Savonlinnassa kuluvan talven aikana.

Hankkeen puitteissa kootaan yhteen alueiden palvelutarjontaa ja ryhdytään viestimään siitä vapaa-ajan asukkaiden suuntaan.

Virsunen huomauttaa, että vapaa-ajan asuminen on eräänlaisessa murroksessa. Mökkejä on paljon, mutta kaikilla ei ole aikaa, kiinnostusta tai voimia esimerkiksi kunnossapitotöihin tai remontointiin.

– Tavoitteena on, että vapaa-ajan asukas löytäisi jatkossa kattavasti palveluita yhdestä paikasta.

