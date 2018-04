Yrittäjän kädenojennus maaseudulle

Kerimäkeläinen linja-autoyrittäjä Jyrki Kosonen saa vuorenvarmasti ansaittuja kiitoksia ja sympatioita teostaan, josta kerrotaan tämänpäiväisessä Puruvesi-lehdessä.

Kun OP Suur-Savo lakkauttaa Savonrannan konttorinsa, Kosonen järjestää uuden bussivuoron eli asiointikyydin savonrantalaisille.

He pääsevät Kososen bussilla Savonrannalta Kerimäelle ja takaisin hoitamaan vaikkapa pankkiasioitaan. Samalla voi tehdä muitakin ostoksia niin halutessaan.

Linja-autovuoron esittelytilaisuuteen Savonrannalla osallistui kymmeniä ihmisiä. Näyttää siltä, että vuorolle on tarvetta.

Asiointiliikennevuoro alkaa ensi kuun alussa. Pankkihan sulkee Puruveden alueelta kaksi pikkukonttoriaan: Savonrannan ja Enonkosken.

Savonrannalta olisi hankala päästä julkisella liikenteellä Kerimäellä ilman Kososen uutta vuoroa. Se tulee tarpeeseen niille ihmisille, jotka haluavat asioida kivijalkakonttorissa nostamassa rahaa ja hoitamassa henkilökohtaisesti muitakin pankkiasioitaan.

Varsinkin ikäihmiset kokevat suurimmaksi ongelmaksi käteisen rahan saannin, kun pankki lähtee. Osuuspankin konttorin lähdön jälkeen Savonrannalla voi saada käteistä vain S-pankin asiakkuudella osuuskaupan myymälästä.

Jyrki Kosonen arvioi terävästi, että yhteiskunnallisen palveluverkon leikkaukset osuvat raskaimmin juuri vanhempaan väestöön. He ovat juuri niitä ihmisiä, jotka eniten kaipaavat henkilökohtaista palvelua. Nuoremmilla on omat autot ja internet-yhteydet, joilla korvataan maaseudun rapautuvia palveluita. Heitä palvelujen alasajo ei satuta niin paljon.

Kososen piikki osuus myös osuuspankkiin, joka on jäsentensä omistaja osuuskunnallinen toimija. Hänen mielestään osuuskunnan tärkein tehtävä pitäisi olla jäsentensä palvelujen turvaaminen.