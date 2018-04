Tervosella vaihtuu nimi ja yrittäjät – Kerimäen ST1-huoltoasemalla katkeaa yli puolen vuosisadan sukuperinne

Maailmassa on asioita, joista on tullut paikallinen käsite. Kuten Tervosen huoltoasema Kerimäellä.

”Esso Tervonen” on ollut saman yrittäjäsuvun hoidossa yli puoli vuosisataa, mutta perinne on nyt päättymässä. Kymmenen vuotta ST1-ketjuun kuulunut huoltoasema on saanut uudet, nuoret yrittäjät.

Jatkossa yrityksen virallinen nimi on Huoltoasema Behm Oy, jonka takaa löytyvät kerimäkeläiset Miia, 30, ja Joni Behm, 34.

– Onhan tässä haikea mieli, mutta pääsen kohta mummohommiin. Ja Matinniemessä riittää tekemättömiä projekteja, sanailee yrittäjävastuuta yli 24 vuotta kantanut Raija Tervonen.

Raija ja Olli Tervonen tulivat yrittäjiksi perustajien, Pertti ja Elli Tervosen jälkeen. Kun selvisi, että kolmannesta sukupolvesta ei enää jatkajaa tule, laitettiin yritys hiljaiseen myyntiin, ilman aktiivista etsiskelyä.

Uudet yrittäjät löytyivätkin nuorten yhteyksien kautta ja vielä omalta kylältä. Miia ja Joni ottivat Tervosiin yhteyttä viime vuoden lopulla ja palikat alkoivat loksahdella nopeasti paikoilleen.

