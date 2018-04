Poliisi tutkii metsästysrikosta – Kiteeltäkin epäillään osallisuutta susijahtiin

Kiteeltäkin epäillään osallisuutta susijahtiin, jota poliisi paraikaa tutkii metsästysrikoksena.

Rikokseen epäillyt ovat kotoisin Kiteen lisäksi Joensuusta ja Tohmajärveltä. Poliisi mukaan viisi epäillyistä oli esitutkinnan aikana pidätettynä ja yksi tutkintavankeudessa. Epäiltyjä on kaikkiaan yhdeksän.

Miehet ovat kertoneet vaihtelevasti tapahtumista. Osa on myöntänyt olleensa metsästämässä sutta ja sen, että kaikki metsästykseen osallistuneet miehet olivat jahdin tarkoituksesta tietoisia. Osa epäillyistä on kiistänyt olleensa metsästämässä sutta ja että tarkoituksena oli ollut metsästää kettua.

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun uuden vuoden aattopäivänä 2017 koiriaan ulkoiluttamassa olevat naiset näkivät Joensuun Kiihtelysvaarassa eläimen juoksevan läheltä sähkölinjan yli. Naisten mukaan eläin oli susi, joka oli käyttäytynyt siten kuin se olisi ollut pakenemassa jotakin. Vähän ajan kuluttua susihavainnosta naiset olivat havainneet lähellä pysäköityjä autoja, joiden ympärillä oli ollut metsästäjiä. Metsästäjät olivat kertoneet olevansa kettujahdissa.

Tapauksesta ilmoitettiin poliisille muutaman päivän päästä. Koska kyseisenä aikana ei ollut satanut lunta, pystyttiin tapahtumapaikalla suorittamaan tutkintaa. Erävalvontaan erikoistunut poliisipartio seurasi maastossa jälkiä, jotka naiset kertoivat suden tekemiksi. Eläimen jäljet tulivat maastosta moottorikelkkauralle. Muutaman kymmenen metrin päästä löytyi paikka, jossa oli verta ja karvoja.

Poliisin mukaan metsästys oli käynnistynyt sen jälkeen, kun osa epäillyistä oli havainnut maastossa jälkiä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet ampuneensa sutta metsästyksen yhteydessä. Metsästyksessä käytettiin useita koiria. Osa epäillyistä kuuluu siihen metsästysseuraan, jonka alueella metsästys tapahtui.

Poliisi käynnisti esitutkinnan törkeästä metsästysrikoksesta, sillä oli syytä epäillä, että alueella oli ammuttu sutta. Laboratoriotutkimusten perustella tutkittu veri oli jäniksen verta ja karvanäytteet olivat koiraeläimen, mutta tuloksissa ei pystytty yksilöimään, oliko tämä koiraeläin juuri susi. Laboratoriotulosten jälkeen tutkintanimike muutettiin metsästysrikokseksi, koska ei ollut näyttöä siitä, oliko sutta vahingoitettu.

Poliisi toteutti esitutkinnan aikana runsaasti muun muassa teknistä tutkintaa, kotietsintöjä ja kiinniottoja.

Esitutkinnan päättyessä poliisi epäilee yhdeksää miestä metsästysrikoksesta. Lisäksi neljää miestä epäillään ampuma-aserikkomuksesta. Esitutkintamateriaali on lähetetty syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjävirastoon.