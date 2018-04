Katrianna laajentaa Savonlinnaan ja avaa verkkokaupan

Lounaskahvila Katrianna laajentaa toimintaansa Savonlinnaan. Katriannaa pyörittävä Vallan Mainio Kokki Oy osti viime viikolla yrittäjä Tanja Henttoselta Konditoria-cafe Uniikin liiketoiminnan. Toiminta Olavinkadulla, Kauppatorin kupeessa käynnistyy jo piakkoin. Vallan Mainion Kokin yrittäjä Jarno Andersin kertoo, että uusiin tiloihin päästään jo ensi viikolla.

– Tiloihin tehdään jonkin verran pintaremonttia ja uusitaan laitekantaa. Noin pari viikkoa paikka on siis alkuvaiheessa kiinni. Kiinniolon ajankohta tarkentuu vielä lähipäivinä, kun uusien laitteiden toimitusaika vahvistuu, Andersin kertoo.

Laajentamismahdollisuuksia Andersin kertoo kartoittaneensa jo pidemmän aikaa. Keskikaupungilla yritys pääsee käsiksi uusiin ja laajempiin asiakasvirtoihin. Se parantaa toimintaedellytyksiä ja luo kasvun mahdollisuuksia palveluille.

– Kerimäen ja Savonlinnan paikkojen välille saadaan paljon synergiaetuja. Savonlinnan markkinoihin päästään paremmin kiinni ja nyt on oikeasti mahdollista toimia ympärivuotisesti.

Andersin uskoo, että esimerkiksi pitopalveluun ja tilausleivontaan uusi sijainti vaikuttaa myönteisesti.

– Osalle asiakkaista on ollut kynnyskysymys se, että yritys on ollut Kerimäellä. Varsinkin tilausleivonnan kohdalla tämä on näkynyt.

Konditoria-cafe Uniikki on tiloiltaan jonkin verran Luonaskahvila Katriannaa pienempi. Asiakaspaikkoja on noin 35. Kerimäeltä niitä löytyy noin 70 hengelle. Andersinin mukaan Uniikissa ei ole tilojen puolesta paljoa kasvun varaa nykyisestä, mutta Kerimäen toimipaikan olemassa olo antaa siihen mahdollisuuksia.

Leivontaa tullaan keskittämään jatkossa Kerimäelle ja tuotteita viedään Savonlinnaan.

– Katriannassa on paremmat tilat ja toistoja saadaan tehtyä tehokkaammin. Tuotevalikoimaakin pystytään monipuolistamaan.

Uuden toimipaikan lisäksi Andersin kertoo avaavansa myös oman verkkokaupan. Sen suhteen yritys tekee alueella ja alallaan eräänlaista pioneerityötä.

– Verkkokauppa on ollut jo onkin aikaa valmiina. Se oli yksi tekijä, mikä vaikutti laajennuksen taustalla.

Verkkokauppaan on määrä viedä kattava valikoima tilaustuotteita – ajan mittaan myös palveluita ja valmiita pakettiratkaisuita.

– Yksittäisten tuotteiden ostamisen lisäksi tavoitteena on tehdä juhlien ja tilaisuuksien suunnittelu asiakkaalle helpommaksi. Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu eivät tietenkään jää pois, mutta esimerkiksi juhlamenua voi rakentaa ja hahmotella verkkokaupan pohjalta.

Verkkokaupassa on myös omat kasvun mahdollisuutensa.

– Ajatuksissa on esimerkiksi yrityksille tarkoitetut kokouspalveluvariaatiot. Myös ateriapalvelusta on visioita: ennakkoon tilaus netissä ja toimitus ilmoitettuun osoitteeseen.

Liiketoimintakaupan myötä Vallan Mainion Kokki työllistää ympärivuotisesti viisi palkansaajaa. Andersinin mukaan sesonkiaikoina henkilöstömäärä ainakin kaksinkertaistuu. Lounaskahvila- ja pitopalvelutoiminnan lisäksi yritys pyörittää Kerimäellä sijaitsevaa Wanhan Apteekin Majataloa.