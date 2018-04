Hiukkajoen Metsästysseurasta Vuoden eräseura

Viime vuonna 50 vuotta täyttänyt Hiukkajoen Metsästysseura ry Punkaharjulta sai kunnian tulla valituksi Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin Vuoden eräseuraksi 2017.

Piirin eräsavut-tapahtuman peruunnuttua valinta julkistettiin poikkeuksellisesti vasta maaliskuun lopussa pidetyn vuosikokouksen yhteydessä.

Seura on tunnettu erityisen vireästä talkootoiminnastaan, joka heijastuu poikkeuksellisen hyvänä jäsenistön yhteishenkenä ja kitkattomina suhteina maanvuokraajiin.

Riistanhoitotoiminnan saralla tehokas pienpetopyynti on edesauttanut metsäkanalintukantojen säilymisen elinvoimaisina, etenkin metso menestyy alueella suhteellisen hyvin.

Pienpetojahdin tuloksellisuutta lisää saumaton yhteistyö naapuriseurojen kanssa.

Hiukkajoen Metsästysseura ammentaa innon seuratoimintaan värikkäästä historiastaan, josta julkaistiin läpileukkaus juhlakirjan muodossa. Toisaalta seura on kiinni ajassa, josta osoituksena on tietotekniikan ja internetin ennakkoluuloton hyödyntäminen: seuran kirjanpito on sähköisessä muodossa, jäsentiedotteet lähetetään sähköpostina ja seuralla on oma ryhmänsä Facebookissa.

Metsästystoimintaa helpottaa Reviiri ja Oma riista -palvelu. Yhdistyksen toiminnassa on aktiivisesti mukana sekä miehiä että naisia ja jäsenistön keski-ikä on verrattain alhainen. Valtakunnallisesti huolta herättävää metsästysseurojen “ukkoutumista” ei Hiukkajoella tunnusteta.