Keskustanaisten Itä-Savon piiri: Sukupuolten tasa-arvo keskiöön maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistus luo mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, muistuttaa Keskustanaisten Itä-Savon piiri vuosikokouksensa kannanotossaan.

– Tasa-arvokysymykset on tärkeää ottaa huomioon maakunnissa jo valmisteluvaiheessa. Nykyisissä maakunnissa tasa-arvo näkyy heikosti, eikä maakunnilla ole lain edellyttämiä tasa-arvosuunnitelmia. Tulevien maakuntien toimielimissä on noudatettava kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä vastaavalla tavalla kuin valtion ja kuntien toimielimissä. Maakuntien

yhtiöiden hallituksissa on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia, piiri toteaa.

Piirin mielestä naisten ja miesten tasapuolinen edustus on myös turvattava kaikissa niissä toimielimissä, joita

tasa-arvolain kiintiösäännös ei koske. Naisvaltaisilla aloilla naiset ovat parhaita työelämän ja työssä jaksamisen asiantuntijoita.

– Maakuntauudistus ei saa vähentää kummankaan sukupuolenedustusta, kuten esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä on jo naisille tapahtunut.

Piiri muistuttaa, että maakuntavaalit käydään 28.10.2018, ja molempien sukupuolien edustus maakuntahallinnossa turvataan onnistuneella ehdokasasettelulla.

Keskustanaisten Itä-Savon piiri ry kannustaa naisia lähtemään ehdokkaaksi tuleviin maakuntavaaleihin ”tekemään ihmisenkokoista, luottamukseen ja luovuuteen perustuvaa maakuntaa”.

– Tulevissa maakuntavaltuustoissa päätetään asioista jotka koskevat lähialueen palveluita. Näitä luotaessa ja niistä päätettäessä on hyväksi, että naisnäkökulma asioihin tuodaan vahvasti esille. Siksi on tärkeää, että päättämään saadaan eri-ikäisiä ja eri ammattialoilta olevia naisia koko maakunnan alueelta.