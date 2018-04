ElÃ¤inlÃ¤Ã¤kÃ¤riasema jatkaa toistaiseksi KerimÃ¤en kirkonkylÃ¤ssÃ¤

Kunnallisen eläinlääkäriaseman toiminta jatkuu toistaiseksi väistötiloissa Kerimäen kirkonkylässä. Anttolan Haapakalliossa olevan Sosterin eläinlääkäriaseman sisäilmaongelmien suurimmaksi syyksi on kuntotutkimuksessa varmistunut lattiapinnoite, jonka hajoamisreaktiossa ilmaan erittyy haitallisia VOC-yhdisteitä.

Kuntotutkimuksen toimenpidesuositusten mukaan Haapakallion eläinlääkäriasemalta on poistettava kaikki muovimatot ja hiottava lattiapinnoitteen alla oleva betonilaatta siihen imeytyneiden hajujen poistamiseksi.

– Selvitämme lattiapinnoitteiden vaurioitumisen syytä. Rakentamisen aikaisten seikkojen selvittäminen on vielä kesken ja vastuuasiat rakennuttajan ja suunnittelijan kanssa selvitetään. Remontti voidaan aloittaa vasta näiden asioiden ratkettua, kertoo Sosterin tekninen päällikkö Hannu Kosonen.

Ongelmia on ollut myös ilmanvaihdon kanssa, joka pitää säätää tasapainoon. Alapohjan rakenneliittymät pitää tiivistää.

Eläinlääkäriaseman toiminta jatkuu edelleen väistötiloissa Kerimäellä osoitteessa Ristisolantie 7.

– Toiminta jatkuu väistötiloissa niin pitkään, kunnes rakennus on varmasti saatu kuntoon ja todennettu toimivaksi sekä henkilöstölle turvalliseksi jälkiseurannalla, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Sosterista sanoo.

Kuntotutkimuksen laati Sosterin tilauksesta Sisäilmatalo Kärki Oy. Vuonna 2013 valmistunut Haapakallion eläinlääkäriasema suljettiin marras- joulukuun vaihteessa sisäilmaongelmien vuoksi.