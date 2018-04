Terveysmenot kuntien huolena

Pienellä Enonkosken kunnalla ja suurella Savonlinnan kaupungilla on jotakin yhteistä. Ne ovat hiljattain julkistaneet viime vuoden tilinpäätöksensä, ja numeroiden valossa tuloksissa on osin samankaltaista suuntaa.

Kummatkin kuntayksiköt ylsivät ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Enonkoskella oli viides ylijäämävuosi ja Savonlinnassa neljäs.

Tulosten mukaan nykymaailmassa voivat pärjätä niin pienet kuin suuret kunnat, jos niitä taiten ja viisaudella hoidetaan. Tilinpäätökset kertonevat siitäkin, että vain suuri ei ole hyvää ja kaunista – sellaisilla sanoilla kuntaliitoksia usein perustellaan.

Kuntaliiton tilinpäätöstilastojen mukaan esimerkiksi eteläsavolaiset kunnat pärjäsivät monien mittareiden mukaan vuonna 2017 hyvin. Verotuloissa ja valtionosuuksissa oli maltillinen puolen prosenttiyksikön kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Maakunnan kuntien toimintakate nousi hieman plussan puolelle, kun se oli vuonna 2016 vielä aavistuksen pakkasella. Myös kuntien lainakunta pysyi aisoissa eli tilaston mukaan keskimäärin kunnat porskuttavat kohtuullisesti.

Enonkoskella ja Savonlinnalla on yhteisiä taloushuoliakin, ja ne liittyvät ennen muuta terveydenhuollon kasvaviin kustannuksiin.

Savonlinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdeksän miljoonan euron ylitys budjettiin nähden on kieltämättä suuri. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri tuottaa sote-palvelut kaupungille. Myös Enonkoskella kirjattiin jopa kaksinumeroista prosentuaalista kasvua Sosterin ostopalveluskustannuksissa.

Sote-menojen kehitys on syytä perata, ja niin varmasti tehdäänkin. Silti sekin tulee muistaa, että itäisessä Suomessa kansalaiset vanhenevat, ja samoin sairastavuus nousee. Menokehityksen suuntaa on vaikeaa muuttaa, koska ihmiset tulee hoitaa, kun hoidolle on tarvetta.