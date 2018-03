Piispalta pääsiäiseksi – rauha teille!

Pitkäperjantain jälkeen opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” (Joh. 20:19).

Rauha on Raamatun keskeisiä lupauksia. Jo itse sana ”rauha” esiintyy Raamatussa yli 300 kertaa. Raamatullisessa kielenkäytössä rauha ei merkitse vain sodan tai väkivallan poissaoloa. Se tarkoittaa kaikinpuolista eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja mielenrauhaa.

”Rauha teille!” Jeesuksen sanat ovat kehotus ja tehtävä. Jumalan rauha kääntää katseemme itsestämme poispäin. Siksi meidät on kutsuttu rauhantekijöiksi (Matt. 5:9) sekä elämään rauhassa keskenämme (1. Tess. 5:13) ja kaikkien ihmisten kanssa (Room. 12:18).

Rauha on monella tavalla ajankohtainen aihe maassamme. Vuoden 1918 sisällissodan muistovuonna on tärkeä muistaa rauhan ja sovinnon merkitys. Kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019 on #rauha. Jeesuksen sanat kutsuvat jokaista rauhantekijäksi. Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin, ihmisryhmiin ja kansoihin.

Jäähyväispuheessaan Jeesus lupasi jättää opetuslapsilleen oman rauhansa. ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27).

Jumalan rauha on tyystin erilaista kuin maailman antama rauha. Se on Jeesuksen pelastustyöstä nousevaa, anteeksiantamukseen ja hyväksymiseen perustuvaa rauhaa Jumalan kanssa. Se johtaa eheyteen, hyvinvointiin ja mielenrauhaan, siis sopuun itsensä ja lähimmäistensä kanssa.

Elämän rikkinäisyyden ja levottomuuden, pelkojen ja huolten keskellä kuulemme Jeesuksen sanat: ”Rauha teille.” Syvin rauha on Jumalan antamaa rauhaa.

Seppo Häkkinen

Kirjoittaja on Mikkelin hiippakunnan piispa.