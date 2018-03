Rautalanka vääntyi virikekerhossa – luovaa työtä ja karjalanpiirakoita Rönkönvaaran kylätalolla

Rönkönvaaran kylätalolle on kokoonnuttu perjantaiseen kyläyhdistyksen pitämään virikekerhoon. Jokainen kerhokerta aloitetaan juomalla kahvit ja syömällä uunituoreita karjalanpiirakoita, joita kylän naiset ovat paistaneet samana aamuna talon keittiössä jo yksitoista vuotta.

Alussa tervehditään koko porukka ja vaihdetaan kuulumiset. Tällä kertaa kerhon vetäjänä toimiva Maija Paakkunainen kertoo tuoreimmat uutiset sekä toivottaa vieraat tervetulleiksi.

Suussa sulavat ja paistolämpimät piirakat ovat kahvileipinä kylän myyntivaltti, josta ovat tällä kertaa tulleet nauttimaan myös Linnalan opiston käsityöopettajat Aune Keinänen ja Leila Lajunen. He ovat tulleet pitämään käsityöpajaa kerholaisille.

Tarkoituksena on vääntää rautalankaa esittävään muotoon. Käsityöopettajat ovat tuoneet mallitöitä, joita hypistelemällä saa aavistuksen mitä tuleman pitää.

Lajunen esittelee pöydällä olevia töitä, joita hän kutsuu erilaisiksi härpättimiksi. Niistä löytyy keittiöstä tuttuja esineitä, kuten vanhoja lusikoita ja haarukoita sekä siivilöitä, joita Lajunen kertoo hankkineensa kirpputoreilta. Osa valmiista härpättimistä on ollut käytössä pihalla ja osa on somistanut kukkaruukkuja.

Keväinen rautalankakukka alkaa syntyä, kun työkaluna käytetään roseelaitetta, jonka tappeihin pujotellaan rautalankaa. Muovipurkin ympärille kierretystä rautalangasta syntyy hyönteisen siivet, joiden väliin sidotaan vielä vanha lusikka. Helmiä pujottelemalla kukkaan ja hyönteiseen saadaan omaleimaisuutta.

Ajatus pop-up -työpajasta Rönkkötalolla syntyi Vuokalan myllyn vastaavassa tilaisuudessa. Lajunen ja Keinänen olivat myötämielisiä Ulla Lindellin heittämälle ajatukselle järjestää samanlainen toiminta myös Savonrannan sivukylällä.

Lue lisää 28.3. Puruvedestä!