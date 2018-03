Myllerrys on meneillään pankeissa, eikä se näytä loppuvan

Suomessa toimivat pankit ovat käyneet vuosien varrella lävitse suuren rakennemuutoksen, eikä sille näy loppua.

OP-ryhmän eläkkeelle jäänyt pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen muistutti viime vuoden lopulla useissa lehtihaastatteluissa, että henkilöstövähennyksiä nähdään ja pankkien rakenteita laitellaan uuteen uskoon.

Se, mitä OP Suur-Savossakin nyt tehdään, kielii myllerryksestä. Pieniä konttoreita suljetaan ja asiakkaita neuvotaan asioimaan suuremmissa konttorikeskittymissä.

Enonkosken ja Savonrannan konttorit pannaan kiinni, ja pitäjiin jää aukko palveluihin – olkoonkin että henkilökohtaista pankkiasiointia käyttää enää vähemmistö pankkien asiakkaista. Kuitenkin ne, jotka käyttävät, kokevat pankkikonttorin pois lähdön heikennykseksi.

Ihmisten huolet nousivat esiin, kun Enonkoskella järjestettiin keskustelutilaisuus OP-konttorin lähdön vaikutuksista. Paikalla olleet ihmiset olivat huolissaan, miten asiointi hoituu. Läsnä keskustelutilaisuudessa oli voittopuolisesti iäkkäämpiä asiakkaita. Juuri heitä, jotka eivät ole sinut tietotekniikan ja verkkopankin palveluiden kanssa. Heidän huolensa ovat oikeutettuja.

Vuorineuvos Reijo Karhinen muistutti Puruveden haastattelussa viime marraskuussa, että osuustoiminnallisuus on sitä, että asiakkaat omistavat yrityksen ja viime kädessä päättävät yrityksen asioista.

Toisin kuin pörssiyhtiöitetyissä liikepankeissa, OP-ryhmässä menestyksen tekijä on ollut, että pankki kertoo toimivansa yhtä jalkaa asiakkaiden kanssa ja heitä kuunnellen.

Enonkoskelainen pankin asiakas saattaa miettiä, käyvätkö sanat ja teot yhteen. Toivottavasti tasapaino löydetään ja asiakkaat pystyvät jatkossakin mukautumaan pankkitoimintaan, joka on osuustoiminnallisesta aatemaailmasta huolimatta kovaa bisnestä. Sekin kannattaa muistaa, että ilman asiakkaita ei ole pankkeja.