Isä Joosefin taide esillä Sovintolassa

Kesälahden Kulttuuriseura pystytti pääsäiseen hyvin sopivan näyttelyn Sovintolan Kulttuurikammariin.

Kiteen ortodoksisesta kirkosta Sovintolaan siirretty näyttely esittelee Kreikan Athosvuorella asuvan pappismunkki Isä Joosefin taidetta. Esillä on lukuisa määrä akvarellimaalauksia, maisemia, ikoni sekä kirjojen ja kalentereiden kuvituksia.

Parhaillaan Isä Joosef työskentelee ortodoksisessa kirkossa Kreikassa maalaten sen sisätiloihin omaa uskonnollista taidettaan.

Kreikkaan muuttaneella munkilla ja taiteilijalla on vahvat juuret Kesälahdella. Hän on entiseltä nimeltään Risto Turkka ja kotoisin Pyhäjärven Sorsasaaresta.

Isä Joosefin taiteeseen voi tutustua Sovintolassa kiirastorstaina klo 12-16 ja pääsiäislauantaina klo 10-13. Pääsiäisen jälkeen näyttely on nähtävissä vielä torstaina 5. huhtikuuta klo 12-16 sekä lauantaina 7. huhtikuuta 10-13.

Osoite Pyhäjärventie 8, Kesälahti