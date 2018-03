Harrastuksena amerikanraudat – Juha Lötjösen kesäauto on laiskanletkeä Chevrolet

Ihminen on aina ollut keräilijä. Jotkut keräävät rahoja, toiset postimerkkejä ja kolmannet muumimukeja. Kesälahtelaisen Juha Lötjösen keräilyharrastus kohdistuu amerikkalaisiin autoihin.

Tallissa odottaa kesää vuoden 1979 Chevrolet Camaro, jonka mies haki Etelä-Suomesta viime toukokuussa. Kesällä V8-moottorilla käyvä oranssinpunainen kaunotar lipui kuutostiellä ja Keski-Karjalan maisemissa päivittäin ja kävi kertaalleen Joensuun seudullakin.

Alkuperäisessä asussaan olevan auton voi ensi kesänä bongata seudun kesätapahtumissa ja Uukuniemen autokokoontumisessa.

Ensimmäisen kesän perusteella auto täytti odotukset ja antoi mukavaa sisältöä vapaa-aikaan.

– Autolla saa uusia ystäviä, Lötjönen huomasi ensimmäisen kesäkauden aikana. Erikoisen värinen amerikanrauta herättää uteliaisuutta ja ihmiset tulevat kyselemään sen yksityiskohdista.

Omistajaa miellyttää menopelinsä väri, joka vaihtelee valaistuksen mukaan oranssista punaisen eri sävyihin.

Kriteerinä auton valinnassa oli tekninen yksinkertaisuus ja alkuperäisyys. Autosta löytyy muun muassa kasettisoitin, joka autossa on ollut sen valmistuttua vuonna 1979 ja rattikin on samalta ajalta.

– Laiskanletkeä, kuten omistajansa, Lötjönen kuvailee autoaan. Polttoaineen kulutusta hän ei ole tarkasti seurannut, mutta ilmeisesti kyse ei ole mistään talousihmeestä sen suhteen.

Amerikkalaisten autojen harrastaminen on Lötjösen suvussa kulkeva ominaisuus. Juha Lötjösen kolmella veljellä on jokaisella omansa.

– Vanhemmalla veljellä on Cadillac vuosimallia 1959 ja nuoremmilla veljillä vuoden 1966 Checrolet Chevelle ja Dodge Dart.

Lähipiirissä on amerikkalaisia muutenkin. Juha Lötjönen sanoo, että lähisuvun ja ystävien autoista saisi aikaan kymmenen amerikanrautaa käsittävän näyttelyn, jos vain omistajien aikataulut kävisivät yhteen.

Isännän rakkaus amerikkalaisiin menopeleihin näkyy Lötjösillä myös kodin sisustuksessa. Mies kerää amerikkalaisten autojen pienoismalleja mittakaavassa 1:18.

Kodin hyllyillä pienoismalleja on yli sata ja ne elävöittävät sisustusta omalla rouhealla tyylillään. Kokoelman helmiä ovat esimerkiksi keltainen Dodge vuosimallia 1959, joita Suomessa on tiettävästi vain kaksi.

– Toinen on veljelläni, keräilija sanoo. Myös Elviksen Cadillac vm. 1955 on tyylikäs ja arvokas keräilyharvinaisuus.

Pienoismallikokoelmaansa Lötjönen kartuttaa autotapahtumissa ja Savonlinnan kevätmarkkinoilla, jossa pienoismallikauppias vuosittain käy.

Juha Lötjönen haaveilee löytävänsä vielä joskus kokoelmaansa oman punaisen Chevroletinsa pienoiskoossa.

Amerikkalaisiin autoihin vihkiytynyt harrastaja on aina kartuttanut tietojaan ja osaamistaan lukemalla.

– Varastossa on lähes kaikki kotimaiset autolehdet, jotka käsittelevät amerikkalaisvalmisteisia autoja. V8-lehdestä on tallella kaikki numerot vuodesta 1980 lähtien ja Mobilisti-lehden numerot ovat 1980-luvun puolivälistä lähtien tallessa.

Myös Wheels-lehden kaikki suomenkieliset lehdet löytyvät varastosta samoin kuin Amerikan rauta-lehden vuosikerrat.

1980-luvulla liikkeelle lähtenyt autoharrastus ei näytä laantumisen merkkejä, eikä liene syytäkään siirtää ajankäyttöä johonkin muuhun.

– Tämä on sukuvika, automekaanikon poika sanoo.

