Kotoista perunaruokaa syödessä tulee harvoin ajatelleeksi, että kuinkahan kaukaiset mahtavat olla perunaviljelyn alkujuuret. Historia kertoo, että ne ulottuvat jopa seitsemän tuhannen vuoden taakse, jolloin Etelä-Amerikassa Perun Andeilla peruna oli kauppatavaraa.

Euroopassa perunan tutuksi tuloa edistivät sotia käyvien maiden hallitsijat, jotka havaitsivat, että viljan varassa olleelle Euroopalle peruna oli voimanlähde, joka moninkertaisti hiilihydraattien saannin. Preussin hallitsija Fredrik Suuri painosti kansalaisia uhkaamalla nenän ja korvien silpomisella ellei joka torpan pellosta löydy perunaa.

Suomeen tiedetään ensimmäisien perunoiden tulleen saksalaisien peltiseppien mukana Fagervikin kartanoon 1730-luvulla. Pommerin sodassa suomalaiset tutustuivat perunaan vähän myöhemmin Saksan perunaseuduilla ollessaan.

Kirkko omalta osaltaan edisti perunan viljelyn leviämistä. Asikkalan seurakunnan kappalaisen kerrotaan kaikissa mahdollisissa paikoissa puhuneen perunan puolesta. Hän julkaisi myös oppaan perunan viljelyyn.

Peruna on kuulunut jo satoja vuosia suomalaisten ruokapöytään. Sota-aikana sotaväki liikkui perunan voimalla. Rintamamiesten muonitustaulukossa päiväannos oli 800 grammaa perunaa. Viimeisenä sotavuotena se oli peräti tuhat grammaa. Kyllä on peruna poikineen tehnyt matkaa rintamalle.

Monenlaisia muistojakin perunan ympärille on kertynyt. Kerran meillä oli perunamaa metsän keskellä olevalla pellolla. Perunoita haettaessa kummasteltiin, kun näytti siltä kuin joku muukin olisi käynyt kaivuhommissa. Kun taas parin päivän päästä mentiin perunapellolle, puolenkymmentä kertausharjoituksissa olevaa poikaa istui pellon laidalla nuotiolla paistamassa perunoita.

Nuotiotulilla istuminen on ollut mieluista puuhaa myös pikkupojilla. Mieheni kertoi, että lapsuuden mukaviin muistoihin kuuluu perunan keittäminen nuotiolla sotasaalina tulleessa kypärässä. Oli jännittävää sytyttää nuotio, tuijottaa tuleen ja odottaa koska perunat alkavat kiehua.

Perunoita syödessä ei tarvinnut liikoja höysteitä. Riitti kun sirotteli kuuman perunan päälle hiukan suolaa sirottimesta, jonka äiti oli antanut antaessaan luvan nuotion sytyttämiseen.

Herkutteluhetkestä ei voine puhua muistellessani lapsenlapsemme ensimmäistä tutustumista perunaan. Parikymmentä vuotta sitten olin videoimassa tuokiota, jossa rintamaidolla olevalle lapselle tarjottiin ensimmäisen kerran perunaa. Lapsi mutusteli uutta makua tunnustellen mitä ihmettä tämä on. Ilme oli kyselevä, hiukan epäileväkin, mutta varsinaista vastareaktiota uuteen makuun tutustumisessa ei ilmennyt.

Muoti-ilmiöiden myötä perunan kulutus on vähentynyt, joka on sinänsä vahinko. Perunassa on vähemmän kaloreita kuin pastassa ja riisissä sekä runsaammin vitamiineja ja hivenaineita. Tutkimuksien mukaan peruna lisää myös aivojen serotoniinin tuotantoa, joka muun muassa nostaa mielialaa.

Peruna on halpaa perusruokaa, jonka paikka on suomalaisessa ruokapöydässä. Nautitaan siitä.

Enni Holi

Kirjoittaja on kirjoittelua harrastava punkaharjulainen.