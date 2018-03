Kilpajuoksua aikaa vastaan

Metsähallituksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoilla on epäkiitollinen tehtävä. He juoksevat kilpaa ajan ja ilmastonmuutoksen kanssa.

Tiedossa on, että ilmasto lämpenee, ja ihminen on omalla toiminnallaan ja myös typeryydellään monin tavoin vastuussa epäkiitollisesta globaalista kehityksestä.

Saimaan ranta-alueiden kunnat saavat olla ylpeitä sitä, että vesien alkuperäinen asukas saimaannorppa elää ja voi toistaiseksi kohtuullisen hyvin. Lukuisat ihmiset ovat nähneet norpan ja useimmiten silloin menettäneet sille sydämensä.

Toki monet ihmiset pitävät norppaa kilpailijanaan: käyttäähän se luontaisesti samaa ravintoa kuin järviseutujen verkkokalastajat. Tuskin kuitenkaan yhteentörmäyksiä sattuu, ja useimmiten norppa on se heikko osapuoli juututtuaan ja tukehduttuaan verkkoon.

Suomalaisten pitää olla ylpeitä omasta saimaannorpastaan, ja tutkijoille lankeaa suuri kiitos, että he yrittävät auttaa norppaa esimerkiksi sen pesinnässä. Usean vuoden aikana tehdyt apukinokset ovat tosiasiallisesti pystyneet pitämään norppakantaa yllä. Apukinokseen on syntynyt 190 kuuttia, ja se on todella hyvä luku.

Nyt tutkijat keksivät uusia keinoja norpan hyväksi, jos kevättalvi joskus aukenisi ilman lunta ja jäätä. Kuten Puruvedessä 22.3 kerrotaan, järviruoko saattaa olla yksi ratkaisu norpan mahdollisiin pesimäpulmiin.

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sen suojelu lähti käyntiin vuonna 1979, ja sen jälkeen norppakanta on kasvanut Saimaalla. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen.