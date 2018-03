Volvomies ja paljon muuta – torstaina tulee Puruveden tuhti autoliite!

On se vaan hieno. Hyrisee vaimeasti ja kulkee pehmeästi.

Yhdeksänkymmenluvulla tehtiin monenlaisia autoja, mutta kyllä Volvon S90-mallissa on sitä jotain, entisaikojen ison auton eleganssia.

– Ulkonäkö se oli, mikä koukutti. Ihastuin korimalliin, vahvistaa kerimäkeläinen Jari Sinkkonen.

Sinkkonen on ollut volvomies seitsemän vuoden ajan. Harvinainen ajokki löytyi tuolloin netin kautta Joutsenosta.

Autossa on kolmelitrainen bensakone, kuusisylinterinen eli suorakutonen.

Volvo tuotiin Suomeen Belgiasta vuonna 2007.

Lue volvomiehen haastattelu 22.3. Puruvedestä. Lehden välissä julkaistaan tuhti autoliite, jossa on paljon ajankohtaista asiaa.