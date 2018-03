Kuonanjärvellä tutkitaan järven pohjaa – jatkoa Savonlahden pohjakairauksille

Kerimäen Kuonanjärven jäällä on tänä talvena näkynyt ja näkyy useaan kertaan iso joukko väkeä avantojen ympärillä.

Kysessä ei ole mikään verkkoporukka, vaan Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opettajansa, limnologi Tarmo Tossavaisen johdolla järvestä pohjasedimenttitutkimusta. Tutkimus on suoraa jatkoa viime talvena Puruveden Savonlahdella tehdyille pohjakairauksille.

– Viime vuonna nähtiin, miten Savonlahteen tulee aivan liikaa ravinnekuormaa, jonka selkeä lähde on Kuonanjärvessä. Nyt ollaan näköalapaikalla tällaisen ketjureaktion tutkimisessa, sanoo Tossavainen.

Puruveteen tulee Kuonanjärven ja -joen kautta tuhtia tavaraa. Kuonanjoessa on mitattu niin korkeita fosfori-, typpi- ja kiintoainepitoisuuksia, että ne vastaavat ajoittain melkein kunnostusojitusalueen laskeutusaltaan veden tasoa.

Kuonanjärven valuma-alue on suuri, yhteensä noin 5700 hehtaaria. Tenhunjoen kautta tulee vettä noin tuhannen hehtaarin alueelta, Vehkaojan kautta peräti 4 000 hehtaarilta. Kuonanjärven lähivaluma-alue on runsaat 700 hehtaaria.

Metsätalousmaan osuus valuma-alueella on 91 prosenttia ja loput yhdeksän prosenttia viljelysmaata.

Kuonanjärven pohjasedimenttitutkimuksen teettää ja puoliksi maksaa Pro Puruvesi ry. Etelä-Savon ely-keskus maksaa kustannuksista puolet. Saman tapainen malli oli viime vuonna Savonlahdella.

