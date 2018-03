Metsäoppia kaukomaille saakka – puolensataa intialaista vietti useita päiviä Punkaharjun seudulla

Metsiin ja puun hyödyntämiseen liittyvä tieto-taitomme on maailmalla kovaa valuuttaa ja se houkuttaa hakemaan oppia myös pidemmän matkan päästä.

Noin parin viikon ajan Suomessa on ollut opintomatkalla lähes 50 hengen joukko intialaisia opiskelijoita, jotka viettivät viime viikon lopulla usean päivän myös Punkaharjun seudulla.

Bioacademy Oy:n organisoiman matkan yhtenä päätavoitteena on, että opiskelijat saavat uutta oppia ja näkökulmia monipuolisen metsien hoitamiseen ja hyödyntämiseen.

Opintomatka oli osa Intian valtion järjestämää kaksivuotista koulutusohjelmaa, jonka päätteeksi opiskelijat valmistuvat metsänhoidon ammattilaisiksi. Koulutuksella ja työnkuvalla on painoarvoa, sillä Intiassa lähes kaikki metsäalueet ovat valtion omistuksessa.

– Suomen osaaminen metsäasioissa on kansainvälistä kärkitasoa. Ulkomailla kiinnostaa muun muassa se, miten kaskeamiskulttuurista on verrattain nopeassa ajassa päästy kehittymään nykytilaan, kertoi Bioacademy Oy:n johtaja, opintomatkaa luotsannut Liisa Toivonen.

