Metsä Woodin pääluottamusmies Janne Naukkarinen on Vuoden palkansaaja

Janne Naukkarinen on valittu Vuoden palkansaajaksi Savonlinnassa. Vuoden Palkansaajan nimitys on huomionosoitus työntekijälle itselleen, työpaikalle ja ammattiosastolle.

Valinnan tekee vuosittain Savonlinnan alueen palkansaajajärjestöjen yhteistyöelin SAPSYT. Palkinnon luovuttaa Suur-Savon Osuuspankki.

Naukkarinen on Metsä Woodin Punkaharjun tehtaan pääluottamusmies.

Naukkarista kuvaillaan suuren sydämen omaavaksi, auttavaiseksi mieheksi, joka on aina valmiina puolustamaan palkansaajan ja työyhteisön etuja. Hänellä on takanaan pitkä ja monipuolinen järjestöura.

Vuoden palkansaajavalinnan tavoitteena on kohottaa aktiivisten palkansaajien arvostusta yhteiskunnan rakentajina paikkakunnalla.

Valintakriteereinä ovat aktiivisuus, esimerkillisyys ja toimiminen palkansaajien hyväksi järjestöissä ja järjestöjen ulkopuolella.

Vuoden Palkansaajan valinnan suorittanut yhteisö Sapsyt on Savonlinnan alueella toimiva palkansaajajärjestöjen yhteistyöelin. Edustettuina ovat AKAVA:n, SAK:n ja STTK:n paikalliset järjestöt. Tämänmuotoinen palkansaajajärjestöjen yhteistoiminta sai alkunsa vuonna 1986.

Sapsyt toimii palkansaajajärjestöjen paikallisena yhdyssiteenä. Se on järjestänyt muun muassa yhteisiä ajankohtaisseminaareja sekä toiminut aloitteellisena tahona paikallisten vaikuttajien suuntaan. Yhteistyötahot löytyvät eri puolilta työelämän ja elinkeinoelämän piiristä Savonlinnan talousalueella.

Vuoden palkansaajat Savonlinnan ja Mikkelin alueelta palkitaan Rantasalmella järjestettävän palkansaajatilaisuuden yhteydessä 15.3.