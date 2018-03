Luovuutta maalaismaisemasta ja öisestä kaupungista – Savonrannalla syntynyt ja asunut tietokirjailija Arttu Käyhkö sai kimmokkeen kirjoittamiseen kouluaikoina

Tietokirjailija Arttu Käyhkö,42, on saapunut Savonlinnasta katsomaan metsätilaansa Savonrannan Rönkönvaaraan. Samalla on tarkoitus tavata myös kylällä asuvia sukulaisia. Matkareitti on suunniteltu myös harrastuksena olevan valokuvaamisen ehdoilla.

Käyhkö julkaisi viime syksynä 13. kirjansa ”Mustat projektit”. Kaikki hänen tekemänsä kirjat ovat olleet tietokirjoja, joihin hän on toteuttanut tekstit ja kuvat. Uusimman teoksen hän on tehnyt kylmän sodan varustelukilpajuoksusta ja USA:n kokeiluista maailmanherruuden saavuttamiseksi.

Aiheen hän löysi USA:n reissuillaan keskustellessaan silloisen appiukkonsa kanssa, joka oli työskennellyt ikänsä tietokonejätti IBM:llä.

– Aihe rupesi kiinnostamaan, varsinkin kun siitä oli niin vaikea löytää tietoja suomeksi. Lehdistö ei ollut kirjoittanut tästä mitään aikoinaan.

Mustat projektit on Käyhkön mukaan hänen tähänastisen kirjailijauransa pääteos, jonka toteutumiseksi hän on muun muassa haalinut yli 2000 kappaletta A4-luiskoja paperia taustamateriaaliksi muun muassa keskustiedustelupalvelu CIA:n arkistoista.

Kirjaan tehdystä taustatyömäärästä kertonee myös, että siitä on lähetetty vapakappaleet sekä USA:n että Venäjän suurlähetystöihin.

Monta vuotta kestäneen kirjoitusprojektin jälkeen hänellä on tällä hetkellä jo useita muita kirjaprojekteja tulen alla.

– Yksi uusi kirjaprojektini on sota-aiheinen, toinen on matkakirja, ja kolmannen aihe liittyy vahvasti Savonlinnaan. Muitakin ideoita on, mutta aika näyttää siirtyvätkö ne kirjoiksi.

Yhden kirjan parissa Käyhkö sanoo keräävänsä aineisto yhdestä kahteen vuotta. Aina hänellä on vähintään parin eri kirjan aineiston hankinta käynnissä, samoin pari eri kirjan kirjoitustyö.

Kahden tyttären isä etsi pitkään omaa alaansa, ennen kuin ryhtyi kirjailijaksi.

– Perheen kesämökin naapurissa asuneiden vähän vanhempien serkkujen innostuksesta opiskelin metsäkoneenkuljettajaksi oppisopimuksella.

– Ennätin kokeilla nuoruudessa Savonrannalla muun muassa kaivinkoneyrittämistäkin viiden vuoden ajan, jonka jälkeen palasin takaisin vieraan palvelukseen metsäkoneen- ja kaivinkoneenkuljettajaksi.

Ammattien kautta hänelle syntyi tietämystä raskaiden koneiden maailmasta. Käyhkö on kuvannut raskaita työkoneita paikoissa, joihin tavallisilla ihmisillä ei ole pääsyä.

Savonrantaan hänet sitoo oma metsäpalsta, jossa hän käy kävelemässä silloin tällöin. Samalla tulee tavattua Rönkönvaarassa asuvia vanhempia Antero ja Mirja Käyhköä.

– Pienenä poikana vietin paljon aikaa Rönkönvaarassa. Kaikki loma-ajat vietin mökillä Pomminniemen naapurissa. Muistan, kun käytiin kalassa ja kerättiin korvasieniä.

Käyhkö kertoo kirjoittavansa mielellään hiljaisuudessa. Siksi Savonlinnassa asuva Käyhkö kirjoittaakin mielellään öisin, kun ulkoa kuuluva melu on vähäisempää. Luova työ vaatii oikeanlaisen ympäristön. Haaveena onkin asua joskus maaseudulla, ehkä jopa järven rannalla.

Kirjoittaminen ei ole Käyhkölle vielä ammatti, enemmänkin elämäntapa. Suomenkielisillä tietokirjoilla on niin pieni markkina-alue, että niitä täytyy tehdä useita vuodessa, jos aikoo ansaita niiden kirjoittamisella.

Kirjoittamista varten hän lukee paljon toisten tekemiä kirjoja. Kirjoittaminen on jatkuvasti uusiutuva prosessi, jossa oppii koko ajan jotain uutta hänen mukaansa.

Lukemisen lisäksi Käyhkö harrastaa elokuvien katselua, matkustelua ja valokuvaamista. Hänellä on esimerkiksi kuvattuna lähiympäristön Savonlinnan ja Savonrannan muuttunutta rakennettua ympäristöä.

Savonrannalta hän on taltioinut muun muassa Piippuhallin ympäristön muuttumista. Tosin onhan kirkonkylän maisema muutoinkin muuttunut Käyhkön mukaan.

– Kannustan paikallisia käyttämään oman alueensa palveluja. Maaseudun raju alasajo on hirvittävää katsottavaa.

Kimmokkeen kirjoittamiseen hän kertoi saaneensa jo 17 vuotiaana. Tuolloin äidinkielen opettaja oli kehunut Käyhkön kirjoituksia. Asia ei tuolloin vielä sytyttänyt, mutta myöhemmin hän huomasi, että kirjoittaminen oli hänelle helppoa.

Koska omaa tekstiä on vaikea arvioida tuoreeltaan, elämänkumppani toimii muun muassa kaikkien Käyhkön tuottamien tekstien esilukijana ja kannustajana luovassa työssä.

Hän toivoo myös paikallistalouden elpymistä, ja että paikalliset asukkaat ymmärtäisivät, että ostamalla paikallisia tuotteita raha kiertäisi suoraan takaisin lähiseudulle.

– Kannustan ihmisiä lukemaan enemmän Mark Twainin sanoin: ”Ihmisellä, joka ei lue kirjoja, ei ole mitään etua verrattuna ihmiseen, joka ei osaa lukea”.