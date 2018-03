Raimo Oksman jatkaa Pro Kesälahti -yhdistyksen johdossa – hallituksessa uusiakin kasvoja

Pro Kesälahti ry valitsi puheenjohtajansa Raimo Oksmanin jatkamaan tehtävässään edelleen. Yhdistyksen vuosikokous oli valinnasta täysin yksimielinen.

Yhdistyksen hallituksessa uusina jäseninä aloittavat Jani Hämäläinen ja Katri Haverinen, joista viime mainittu toimi edelliskaudella hallituksen varajäsenenä. Alkavalla kaudella uutena varajäsenenä aloittaa Minna Minkko-Lötjönen.

Nuorten edustajina hallituksessa toimivat Riikka Tynkkynen ja Aada Haverinen.

Hallituksen muita jäseniä ovat Emmi Pennanen, Pekka Ketolainen, Erkki Lindeberg, Marjatta Oksman ja Sirpa Suomalainen.

– Vielä kun todetaan, että Airi Turunen jatkaa varajäsenenä, niin porukka on kasassa, yhdistyksen aktiivit kertovat.

Toiminnan painopiste alkavalla kaudella on pitäjäneuvostossa, joka on juuri äskettäin saatu perustettua. Jatkossa sen toimintaa kehitetään ja viedään eteenpäin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimintasuunnitelmansa mukaisesti Pro Kesälahti aikoo osallistua kevään messuille sekä maakuntapäivään. Suunnitelmassa on myös lampaiden paimennusta edelliskesän tapaan sekä mahdollisesti yllätystapahtumia.

Pro Kesälahti toivoo, että sen jäsenet ja ystävät osallistuvat lauantaina 17. maaliskuuta Purujärven kylätalolla järjestettävään Huaveilupäivään sekä samassa yhteydessä nähtävään teatteri-esitykseen.

– Tapahtuma alkaa koko perheen Pekka Puupää-esityksellä klo 13 ja jatkuu yhteisideoinnilla Maaseudun Sivistysliiton opastamana. Tapahtumassa kerätään vapaaehtoinen 10 euron ohjelma- ja kahvimaksu menojen kattamiseksi.

Suunnitelman mukaan yhdistykset ja toimijat ideoivat toimintaa toisilleen.

– Ajatuksella että saa käyttää, mutta ei oo pakko.

Tapahtumassa kerätään myös ajatuksia ensimmäisen maakuntapäivän järjestämisestä. Maakuntapäivän ajankohta on elokuun lopulla.

