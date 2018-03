479-tie vaaditaan kuntoon – Punkaharjulla halutaan tie remonttiin ja junapysäkki Putikkoon

Savonlinnan seudun kansanedustajat saivat vastattavakseen tuhdin tukullisen kysymyksiä Hotelli Punkaharjussa maanantaina pidetyssä kansanedustajatapaamisessa.

Kuumaa keskustelua käytiin ennen muuta 479-tiestä, joka on tienkäyttäjien mukaan hirvittävässä kunnossa.

Hotelli Punkaharjun yrittäjä Saimi Hoyer ajaa tietä suunnilleen joka päivä. Hän asuu tie varrella Punkaharjun Vaaran kylällä.

– Ajan Vaaran tietä päivittäin, ja tie ei ole siinä kunnossa, missä sen pitäisi olla. Itse olen ajanut ojaan vain kerran, mutta olisin saattanut ajaa useamminkin.

Punkaharjulaiset vetosivat monella suulla kansanedustajiin, että tie pitää remontoida.

Huomionarvoista on sekin, että Metsä Group rakentaa uuden kertopuulinjan Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalle. Investointi lisää ensi vuodesta lähtien rekkaliikennettä kaikilla teillä, myös Punkaharjulta Kiteelle johtavalla 479-tiellä.

Tehdashanketta tilaisuudessa esitellyt projektipäällikkö Eero Lampola kertoi, että tehdaslinjan valmistumisen jälkeen liikennemäärä kasvaa 24 000 rekkaan vuodessa. Se merkitsee 70 rekkaa joka päivä, ja luvussa ovat mukana raakapuuta, valmistuotteita, sivutuotteita sekä hartsia ja kovetetta kuljettavat rekat.

Kansanedustaja Kaj Turunen (sin.) totesi, että Äänekosken ympäristössä on laitettu tiestöä ja muutakin infraa kuntoon nimenomaan tehdasinvestoinnin takia. Siellä avattiin viime vuoden lopulla suuri biotuotetehdas.

– Mielestäni Punkaharjun tilanne ei poikkea oikeastaan millään tavallaan Äänekoskesta, ainoastaan mittakaava voi olla pienempi. Mutta jos Punkaharjulla kulkee 70 rekkaa päivässä ja Vaarantiellä ajaa hake- ja raaka-ainekuljetuksissa muutama kymmenen rekkaa päivässä, se on sille tielle todella paljon. Vaikka rekkaliikennettä ei olisikaan, tie pitää laittaa kuntoon.

Turunen samoin kuin Hanna Kosonen (kesk.) sanoivat, että Suomessa on paljon tiehankkeita, mutta Savonlinnan seudun hankkeita täytyy edistää.

– Tiehankkeita on suuri määrä, mutta niitä pitää pystyä priorisoimaan, Turunen jatkoi.

Hanna Kosonen muistutti, että kuluva talvi on ollut hankala tienpidolle. Hänen mukaansa hallitus on laittanut 800 miljoonaa euroa teiden korjausvelkaan, ja korjausvelan määrä on tällä hetkellä 2,4 miljardia euroa.

– Se on ollut yksi satsauskohde sen takia, että suonet pitää olla kunnossa, kun meillä on iso maa ja halutaan että biotalous, maaseutu ja alueet voivat hyvin.

Kosonen mainitsi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) lisänneen talvikunnossapitoon rahaa 2 miljoonaa euroa muutama viikko sitten.

– Lisäksi toimena on ollut, että katsotaan tarjouskilpailuihin tarkempaa kriteeristöä ja ohjausta. Myös sillä on paljon väliä, miten kilpailutetaan toimijat. Se, milloin aura-auto lähtee, on tärkeä kysymys. Lähteekö se vasta joskus vai silloin, kun sen kannattaa lähteä autoilijan kannalta? Siihen tulee uutta ohjeistusta.

Kosonen sanoi, että Punkaharjun 479-tiestä on mennyt ministerille tietoa.

– Teitä on valtava määrä jonossa, ja tietenkin puolemme pidetään.

Kosonen muistutti, että muutoin liikennehankkeissa Etelä-Savoa on onnistanut.

– Käyntiin on lähdössä Juva-Mikkeli-tie, joka on iso asia, ja sitä on odotettu 30 vuotta. Imatra-Taavetti-välille on luvassa kaksoisraide, ja iso 19 miljoonan euron silta on tulossa Sulkavalle. Syväväylän siirto ja ohitustien sillan rakentaminen ovat käynnissä Savonlinnassa, hän luetteli.

MTK Punkaharjun ja Punkaharjun Yrittäjien kansanedustajatapaamisessa keskusteltiin myös kiskobussiliikenteestä. Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero totesi, että tarvetta olisi saada kiskobussi pysähtymään Punkaharjun Putikossa ja Parikkalan Särkisalmella.

– Juna pysähtyy noin 200 metriä aseman vieressä, kun se odottaa että toinen juna menee ohi. Mutta se ei pysähdy asemalla eikä avaa ovia, yleisön joukosta todettiin.

Lähdeaho-Kero arvioi, ettei matkustajille muutaman minuutin pidennys matka-aikaan merkitsisi mitään. VR:lle se tuntuu olevan minuuttikysymys.

Kaj Turunen tulkitsi asian niin, että kiskobussi on nimenomaan sellainen kulkuväline, jonka tulisi pysähtyä tarpeen mukaan – aivan kuin maanteillä kulkevien bussien.

Hän sekä vihreiden Heli Järvinen lupasivat, että VR:n kanssa pitää keskustella asiasta.

Sen sijaan sitä kansanedustajat eivät usko, että puutavara saataisiin takaisin Savonlinnan ja Huutokosken väliselle radalle. Rataosuus on katkaistu Savonlinnan Laitaatsalmessa.

Jotta muutosta saataisiin, teollisuudelta täytyisi mennä Liikennevirastolle viesti, että rataa tarvitaan.

Savonlinna-Huutokoski-rata korjattiin Heli Järvisen ensimmäisellä kansanedustajakaudella.

Järvinen sanoo, että suunnitelmissa oli sekä korjata että sähköistää rataosuus, mutta rata päätettiin vain korjata. VR:n mukaan liikennöinti radalla vaatii sähköistyksen.

Kaj Turunen totesi, että maamme radoille pitäisi myös saada aitoa kilpailua, sillä pelkkä sähköistäminen ei saata VR:lle riittää.