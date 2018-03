Tyrmistys on helppo ymmärtää – Suvi-Veneet ei tule Enonkoskelle

Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa toteaa tämänpäiväisen Puruveden haastattelussa, että nyt tyrmistyttää.

Taustalla on tuore käänne. Kunnan piti rakentaa hallilaajennus Suvi-Veneet Oy:lle, joka olisi keskittänyt kaiken toimintansa Enonkoskelle. Tällä hetkellä hallissa työskentelee kuusi henkilöä, mutta kukaties tulevaisuudessa jopa 20, jos rakennushanke olisi toteutunut.

Yritys ilmoitti irrottautuvansa hankkeesta. Sekin on helppo ymmärtää, sillä Enonkoski ei tainnut näyttäytyä yrittäjän silmissä kovinkaan vakaalta kumppanilta. Hanke ei edennyt, kuten yrittäjä odotti ja toivoi.

Kunnalle olisi ollut lottopotti, jos Suvi-Veneet olisi siirtänyt koko toimintansa Enonkoskelle. Ehkäpä uudet työntekijät olisivat hankkineet taloja ja asuntoja Enonkoskelta, ja kaiketi uusia lapsiperheitäkin olisi muuttanut kuntaan. Vaikutti siltä, että Suvi-Veneet oli tulossa tosissaan ja pysyvästi Enonkoskelle.

Kunnanjohtajaa ei kannata asiassa syyttää. Hän yritti lehtitietojen mukaan saada kuntaan uutta yritystoimintaa. Se on yksi tärkeä kunnanjohtajan työ sen lisäksi, että kunnan johtava viranhaltija yrittää pitää kunnan taloutta tasapainossa.

Enonkosken talous on tätä nykyä kunnossa, mutta se vaatii jatkuvaa työtä: esimerkiksi uusia yrityksiä ja uusia kuntalaisia. He varmistavat, että kunta pysyy jatkossakin elinvoimaisena. Valtio ei pidä yhtään kuntaa pystyssä, vaan sen tekevät kunta, kuntalaiset ja yrittäjät yhdessä.

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Enonkosken väkiluku väheni viime vuonna 2,3 prosenttiyksiköllä 1 419:een. Miinusta oli 34 ihmistä. Kehitys antaa aihetta huoleen. Toivottavasti Enonkoskella koettu tapahtumasarja ei heikennä kunnan kiinnostavuutta yrittäjien silmissä.