Suvi-Veneille ei rakenneta uutta hallia Enonkoskella – kunnanjohtaja sanoo olevansa tyrmistynyt

Suvi-Veneet Oy ei vahvista toimintaansa Enonkoskella. Yritys ilmoitti Enonkosken kunnalle, että se vetäytyy teollisuushallin laajennushankkeesta.

Kunnanhallitus totesi maanantaina tilanteen, että hanke on rauennut ja kaikki toimenpiteet hallilaajennukseen liittyen lopetetaan.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa on tyrmistynyt asian saamasta käänteestä. Hän laskee, että kunta menettää paljon työpaikkoja.

Suvi-Veneet aikoo etsiä yhden toimitilan Savonlinnasta. Toimitusjohtaja Aki Karjalaisen mukaan soutuveneiden valmistus jatkuu toistaiseksi Enonkoskella. Lisäksi yritys valmistaa veneitä Kesälahdella, jossa vuokrasopimus päättyy tulevana kesänä.

Aki Karjalaisen mukaan yksi syy tilanteeseen on luottamuspula kuntaan.

Kunnan suunnitelmaan rakentaa teollisuushalli tuli mutkia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) teki oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen vuokrasopimusta koskevasta päätöksestä. Asia meni uudelleen valmisteluun.

Valtuusto varasi aiemmin hallilaajennukseen investointimäärärahan.

