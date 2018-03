4H-toiminta monipuolistuu – tulossa muun muassa 3D:tä ja VR:ää sekä sarjakuvakerho

Savonlinnan 4H-yhdistyksen toiminta on kehittyvässä myötätuulessa. Yhdistys muutti hiljattain uusiin toimitiloihin Savonlinnan keskustaan Tulliportinkadulle.

Toimistotöiden tiimoilta toimihenkilöt työskentelevät nyt saman katon alla. Kerimäen toimisto jäi tässä pois, mutta se ei toiminnanjohtaja Maija Tuunasen mukaan vaikuta varsinaiseen 4H-toimintaan alueella. Kerhot ja muu toiminta jatkuu vähintäänkin entisellään Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.

– Vain toimistotyö siirtyi kaupunkiin. Kerimäellä tiistaisin pidettävää askartelu- ja kuviskerhoa pidetään nyt Pysäkin tiloissa Puruvedentiellä, Tuunanen sanoo.

Tuunanen kertaa, että Kerimäen ja Punkaharjun toimistot on yhdistetty jo vuosia sitten. Savonlinnassa yhdistyksellä oli aiemmin pienempi toimisto Puistokadulla.

– Nyt on käytössä 125 neliötä tilaa hyvällä paikalla. Parempi oma tila antaa mahdollisuuksia myös toiminnan kehittämiseen, Tuunanen kertoo.

Toimintaa onkin kalenterissa jo paljon, ja lisää on kehittelyssä. Kerho- ja leiritoiminnan lisäksi tilaa suunnitellaan esimerkiksi vuokrattavaksi lasten syntymäpäiväjuhlia varten.

– Kesäsesongin aikaan on tarkoitus kokeilla lapsiparkkia, johon voisi esimerkiksi oopperassa käynnin ajaksi jättää lapset hoitoon.

Vaikka uusi tila toimiikin keskikaupungin 4H-toiminnan veturina, tuodaan uutta tarjontaa myös muualle.

Punkaharjulla alkaa maaliskuun 13. päivä sarjakuvakerho, joka järjestetään yhteistyössä Punkaharjun kirjaston kanssa. 4H:n Kati Keron vetämässä kerhossa tutustutaan sarjakuvan piirtämisen perusteisiin, kuten hahmon luomiseen.

Kerho kokoontuu kolmena viikkona peräkkäin. Kerho on suunnattu alakoululaisille ja se on maksuton.

Kerhoon otetaan mukaan enintään 15 henkilöä. Ilmoittautua voi 2.3 saakka Punkaharjun kirjastolle.

– Punkaharjulla pilotoidaan tätä kerhoa. Jos kokemukset on hyvät, niin sitä voitaisiin laajentaa myös muille paikoille, Tuunanen sanoo.

Piakkoin 4H käynnistää myös Makerspace -hankkeen, jossa lapset ja nuoret pääsevät toimimaan VR-lasien sekä 3D-mallintamisen ja -tulostuksen parissa.

Hanke on saman henkinen Nutu ry:llä alkamassa olleen digihankkeen kanssa. Kyseinen hanke jäi Nutun konkurssin vuoksi kuitenkin kesken. 4H otti hankeideasta kopin, hieman muokkasi sitä ja sai sille rahoituksen.

Kahdeksan kuukautta kestävä hanke käynnistyy virallisesti ensi kuun alussa. Lapsille ja nuorille Makerspace tarjoaa toimintaa nähtävästi huhtikuun alusta alkaen.

– Hankkeen puitteissa tullaan hankkimaan esimerkiksi VR-lasit ja 3D-tulostin sekä rakentamaan yhteisöllistä tekemistä niiden ympärille. Hankkeen tukikohta rakentuu 4H:n toimiston yhteydessä olevaan tilaan. Periaatteessa toimintaa on mahdollista viedä myös muille paikoille, kertoo hankekoordinaattori Pekka Huju.