Tuhannen riemun rysä täynnä naurun paikkoja – Kulennoisten nuorisoseuran näytelmä ensiesityksessä aprillipäivänä

Kulennoisten Nuorisoseurantalo Lahtelassa on taas palanut valot pitkin talvea. Nuorisoseuran näytelmäryhmä ei pidä välivuosia toiminnassaan, vaan aloitti uuden esityksen valmistelut jo syyskuussa kokoontuen säännöllisesti pitkin talvea harjoittelemaan uutta näytelmää.

Aprillipäivänä 1. huhtikuuta se nähdään, mihin talven harjoitukset ovat johtaneet. Lahtelan lavalla esitetään silloin näytelmä ”Tuhannen riemun rysä”.

Heikki Luoman kirjoittama maalaiskomedia jatkaa Kulennoisissa jo aiempina vuosina nähtyjen näytelmien tarinaa eteenpäin, mutta toimii myös itsenäisenä näytelmänä.

Hulppean hauskan esityksen Kulennoisiin ohjaa Raija Meklin, jonka yhteistyö nuorisoseuran näyttelijöiden kanssa on kestänyt jo kymmenkunta vuotta ja yhdentoista näytelmän verran.

Tämän kevään komedian mottona on, että ”maata ei myyvvä, sitä ostetaan!”.

Tarinan keskiössä ovat naapurukset Veijo Hurmalainen ja Pekka Lakealampi, jotka eivät halua luopua pientiloistaan suurestakaan rahasta.

Venäläinen suursijoittaja on nimittäin tehnyt kunnalle usean miljoonan dollarin tarjouksen sadan hehtaarin maa-alasta ja kaupantekohaluja tuntuu olevan puolin ja toisin.

Kaupan tiellä on enää kaksi pientilallista, joiden omistuksessa olevan Lahnalahden harjun ostajaehdokas haluaa myös mukaan suurkauppaan. Hurmalaiseen ja Lakealampeen kohdistuva paine kasvaa ja heidän käsissään tuntuu pian olevan koko kunnan tulevaisuus.

Naapurisopu ja perhe-elämätkin ajautuvat kriisiin miljoonatarjouksen vuoksi. Ulkomaiseen suureen rahaan suhtaudutaan kylän eri kolkilla niin eri tavoin.

– Tarvitaan paljon naisenergiaa ja tervettä maalaisjärkeä ennen kuin elämä palaa taas raiteilleen, näytelmän kirjoittaja paljastaa.

