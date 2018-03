Kruunukaraokessa viimeinen karsintakisa – paikkoja finaaliin vielä tarjolla

Kruunukaraoke 2018 -kilpailun viimeinen karsintakilpailu pidetään lauantaina 3. maaliskuuta Kruunupuistossa Punkaharjulla.

Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa kello 20, ja kilpailu starttaa kello 21.30.

Tapahtuman juontaja Ilkka Mäkelä kertoo, että kolmesta jo pidetystä karsinnasta finaaliin siivilöityi 42 laulajaa.

– Tavoitteena on, että kaksipäiväiseen finaaliin saataisiin 60-70 kilpailijaa, joten finaalipaikkoja on hyvin tarjolla. Nyt kaikki laulajat innolla mukaan, Mäkelä kehottaa.

Hänen mukaansa tämänvuotisissa kisoissa leimallista on ollut, että yli 45-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden sarjoihin on tullut runsaasti osanottajia. Lisäksi laulajien tasoa Mäkelä luonnehtii kovaksi.

Sen sijaan nuorempien eli alle 35-vuotiaiden ja yli 35-vuotiaiden sarjoihin kaivataan lisää osallistujia.

– Uusia kasvoja on löytynyt hyvin, ja tänä vuonna Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta on tullut paljon laulajia kisaamaan. Tähän mennessä kuultujen perusteella pidän kovatasoisimpana sarjana yli 45-vuotiaita, Mäkelä arvioi.

Kilpailun pääjärjestäjät ovat Kruunupuisto ja Annikan karaoke, ja finaali pidetään 6.-7. huhtikuuta Kruunupuistossa.

Viime vuonna kisaan osallistui kaikkiaan 80 laulajaa noin 30 paikkakunnalta. Mäkelä uskoo, että tämä vuonna päästään ainakin samaan.

Tänä vuonna Kruunukaraoke järjestetään kahdeksannen kerran. Sarjoja on neljä, ja miehet ja naiset kilpailevat ikäluokittain samassa sarjassa.

Äänentoistosta vastaa Annikan karaoke, ja poikkeuksen teki toinen karsinta, jolloin siitä vastasi Hyvinkään ja Riihimäen seudun karaokeharrastajat ry.