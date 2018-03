Luken muutto alkamassa – Luonnonvarakeskuksen toiminta siirtyy asteittain Savonlinnaan

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Punkaharjun toimipaikka alkaa tyhjentyä asteittain jo maaliskuun puolivälin jälkeen.

Erikoistutkija Martti Venäläinen laskee, että tässä vaiheessa puolentusinaa tutkijaa siirtyy Savonlinnaan.

Kyse on niistä tutkijoista, jotka eivät työskentele tutkimuslaboratoriossa, sillä Punkaharjulla sijaitseva laboratorio siirtyy uusiin tiloihin Savonlinnaan ensi vuonna.

Laboratorion valmistuttua niin laboratoriotutkijat kuin avustava henkilökunta jättävät Punkaharjun.

Luken toimitilajärjestelyt liittyvät valtakunnalliseen linjaukseen, jossa sen toimipaikkoja keskitetään eri kampusten yhteyteen.

Savonlinnaan on jo valmistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Etelä-Savon maakuntaliiton ja Savonlinnan kaupungin yhteistyönä kuitulaboratorion kolmas laajennusvaihe, joka tuli maksamaan nelisen miljoonaa euroa. Luke sijoittuu niihin tiloihin, ja nyt siellä on jo valmiina työpisteet 13 henkilölle.

Samaan kokonaisuuteen rakennetaan myös laboratoriorakennus Lukelle. Se on vielä suunnitteluasteella, ja sen on määrä olla valmis vuoden 2019 aikana.

Vaikka Luke muuttaa laboratorion valmistuttua virallisesti Savonlinnaan, Punkaharjun nykyinen toimipiste ei kokonaan tyhjene.

Punkaharjulle jää teknisiä tiloja esimerkiksi näytteiden käsittelyyn. Myös kasvihuone jäänee Punkaharjulle.

Luke säilyttää osan nykyisistä tiloista Punkaharjulla, mutta tilantarve vähenee. Tiloja hallinnoiva Senaattikiinteistöt pyrkinee vuokraamaan Lukelta tyhjiksi jäävät tilat muille toimijoille.

