Luken jalansija vahvistuu seudulla

Luonnonvarakeskuksen eli Luken erikoistutkija Martti Venäläinen arvioi tämän päivän Puruvedessä, että Savonlinnan seudulla on koettu eräänlainen voitto, vaikka se tulikin yhtenä kompensaationa, kun Savonlinnan opettajankoulutus päätettiin lakkauttaa.

Luke on nimittäin julistanut, että Savonlinnan toimipaikka on niin sanottu strateginen toimipaikka.

Se täytyy tulkita yksiselitteisen hyväksi tiedoksi, ja samalla kannalla on Venäläinenkin.

Strategisen toimipaikan status pitää sisällään lupauksen, että Luke pysyy Savonlinnassa ja Etelä-Savossa. Toivon mukaan se myös vahvistuu tulevaisuudessa.

Moni muistaa uhkan, kun Luke suunnitteli vievänsä toimintoja Savonlinnan seudulta Joensuuhun. Pelättiin, että ainakin Punkaharjun toimipiste olisi kokonaan lakkautettu.

Tarkalleen ottaen uudessakin tilanteessa Punkaharjun toimipiste hiljenee ja melkein sammuu.

Luke keskittää toimintansa Savonlinnaan, jonne ovat valmistuneet uudet toimitilat. Ensi vuonna kaupunkiin rakennetaan myös uusi laboratorio Luken käyttöön, ja henkilökunta aloittaa tässä kuussa siirtymisen Savonlinnaan.

Luken toimitilajärjestelyt liittyvät valtakunnalliseen linjaukseen, jossa sen toimipaikkoja keskitetään eri kampusten yhteyteen. Savonlinnaan on valmistunut kuitulaboratorion kolmas laajennusvaihe, ja siitä tulee Luken väen uusi toimipiste.

Lukelaiset käyvät jatkossakin myös Punkaharjulla töissä – tutkimusmetsiä ei onneksi voi viedä minnekään.