Kaurispukki ilmestyi Punkaharjun jäälle – lähetä kuviasi Puruveteen!

Siro ja pieni hirvieläin elähdytti Keijo Honkasen päivää pari viikkoa sitten järven jäällä Pihlajaveden puolella.

Honkanen lähetti Puruvesi-lehdelle kuvan, jossa eläin mennä viipottaa pitkin järvenjäätä. Hän kertoo, että paikka oli Vaahersalon opiston eli Itä-Karjalan kansanopiston ranta, ja kuvassa taustalla näkyy vastarantaa eli Kruunupuston rantamaisemaa.

Honkanen kuvasi eläimen 15. helmikuuta, ja hänen mukaansa hirvieläimiä poukkoili jäällä kaikkiaan kolme kappaletta.

Hän arvuuttelee, oliko kyseessä valkohäntäpeura tai metsäkauris.

Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esa Hinkkanen tutustui Keijo Honkasen kuvaan, ja kyseessä on metsäkauris.

– Vieläpä urospuolinen sellainen eli pukki, Hinkkanen tarkentaa.

Hän kertoo, että metsäkauris tiputtaa sarvensa hiukan muita hirvieläimiä aiemmin, ja uudet sarvet kasvavat huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa.

– Kuvan pukilla ovat jo uudet sarvet kasvamassa hyvää vauhtia. Niistä voi päätellä jo nyt, että haaroja tulee useampia. Yleensä maksimi on kolme piikkiä per puoli. Tämä pukki on varmuudella jo aikuinen eli ei missään nimessä viime kevään vasa.

Metsäkauris on pienin ja siroin maassamme tavattavista hirvieläimistä. Sen säkäkorkeus on 65–75 senttiä, pituus 90–130 senttiä ja paino 15–35 kiloa.

Suomen riistakeskuksen mukaan metsäkauriin häntä on hyvin lyhyt, ja uroksen piikikkäät sarvet putoavat loka-joulukuussa.

Eläimen väritys on kesällä punertavanruskea ja talvella kellertävän harmaa.

Kauriin valkea peräpeili ulottuu reisien takasivuille. Vasa nuorena selästä täplikäs.

Riistakeskus tietää, että metsäkauriin kanta on manner-Suomessa noin 20 000 yksilöä. Tiheimmät kannat ovat Etelä- ja Lounais-Suomessa.

